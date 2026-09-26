26 de septiembre de 2026
HASTA EL 14 DE OCTUBRE ESTARÁN ABIERTAS LAS POSTULACIONES A LOS CONCURSOS NACIONALES DE CIENCIA PÚBLICA 2027
La convocatoria del Ministerio de Ciencia contempla $1.200 millones para financiar proyectos en las categorías Dispositivos y Espacios, orientados a acercar el conocimiento científico a comunidades de todo el país.
Hasta el 14 de octubre estarán abiertas las postulaciones a los Concursos Nacionales de Ciencia Pública 2027, impulsados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia). La convocatoria contempla $1.200 millones para iniciativas que busquen acercar el conocimiento en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación a públicos no escolares mediante experiencias gratuitas y significativas.
El seremi de Ciencia, Carlos Olave, señaló que la iniciativa busca que las investigaciones desarrolladas en la región puedan llegar más allá del ámbito académico y ser accesibles para la comunidad. La autoridad destacó el trabajo científico que se realiza en Magallanes y la posibilidad de transformar investigaciones y conocimientos en dispositivos comunicacionales y experiencias de divulgación.
La convocatoria considera dos categorías. La primera es "Dispositivos de Comunicación de Conocimientos de Ciencia, Tecnología e Innovación", que dispone de $400 millones y contempla un máximo de $25 millones por proyecto. Su objetivo es financiar dispositivos inéditos de comunicación científica y tecnológica, basados en investigaciones previas o desarrollos de ciencia aplicada y dirigidos a públicos no escolares.
La segunda categoría corresponde a "Espacios de Socialización de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación", que cuenta con $800 millones y entrega hasta $50 millones por iniciativa. Se seleccionará un máximo de 16 postulaciones, una por región, para implementar espacios expositivos o interactivos de acceso gratuito y exhibición continua, sin itinerancia.
Pueden postular personas jurídicas de derecho público o privado. En el caso de las entidades privadas, estas deben tener al menos dos años de antigüedad desde su constitución. Las bases, formularios y preguntas frecuentes están disponibles en fondos.gob.cl y en el sitio institucional del Ministerio de Ciencia.
CON LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTRO DE DEFENSA: COMISIÓN DE ZONAS EXTREMAS EXTENDIÓ SU SESIÓN POR MÁS DE TRES HORAS EN INTENSA JORNADA DE TRABAJO REGIONAL
La instancia efectuada en el Gobierno Regional reunió al Ministro de Defensa Nacional, la Delegada Presidencial Regional, el Gobernador Regional, parlamentarios y la totalidad de los alcaldes y alcaldesas de Magallanes en un amplio e intersectorial diálogo territorial.
La instancia efectuada en el Gobierno Regional reunió al Ministro de Defensa Nacional, la Delegada Presidencial Regional, el Gobernador Regional, parlamentarios y la totalidad de los alcaldes y alcaldesas de Magallanes en un amplio e intersectorial diálogo territorial.