Hasta el 14 de octubre estarán abiertas las postulaciones a los Concursos Nacionales de Ciencia Pública 2027, impulsados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia). La convocatoria contempla $1.200 millones para iniciativas que busquen acercar el conocimiento en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación a públicos no escolares mediante experiencias gratuitas y significativas.

El seremi de Ciencia, Carlos Olave, señaló que la iniciativa busca que las investigaciones desarrolladas en la región puedan llegar más allá del ámbito académico y ser accesibles para la comunidad. La autoridad destacó el trabajo científico que se realiza en Magallanes y la posibilidad de transformar investigaciones y conocimientos en dispositivos comunicacionales y experiencias de divulgación.

La convocatoria considera dos categorías. La primera es "Dispositivos de Comunicación de Conocimientos de Ciencia, Tecnología e Innovación", que dispone de $400 millones y contempla un máximo de $25 millones por proyecto. Su objetivo es financiar dispositivos inéditos de comunicación científica y tecnológica, basados en investigaciones previas o desarrollos de ciencia aplicada y dirigidos a públicos no escolares.

La segunda categoría corresponde a "Espacios de Socialización de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación", que cuenta con $800 millones y entrega hasta $50 millones por iniciativa. Se seleccionará un máximo de 16 postulaciones, una por región, para implementar espacios expositivos o interactivos de acceso gratuito y exhibición continua, sin itinerancia.

Pueden postular personas jurídicas de derecho público o privado. En el caso de las entidades privadas, estas deben tener al menos dos años de antigüedad desde su constitución. Las bases, formularios y preguntas frecuentes están disponibles en fondos.gob.cl y en el sitio institucional del Ministerio de Ciencia.

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