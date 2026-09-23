“LA LENGUA DE SEÑAS ES UN DERECHO”: LUIS NAVARRO DESTACA LA NECESIDAD DE AVANZAR EN INCLUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, que se conmemora cada 23 de septiembre, el intérprete y facilitador de lengua de señas Luis Navarro Almonacid abordó los principales desafíos que enfrenta la comunidad sorda en Chile y Magallanes, destacando la necesidad de reconocer la lengua de señas como un derecho y de avanzar en mayores condiciones de accesibilidad.

La conversación se desarrolló esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, instancia en la que Navarro explicó que las lenguas de señas presentan diferencias dependiendo de cada territorio y cultura, al igual que ocurre con los idiomas hablados.

“Hay que comprender que la lengua de señas es diferente. En todos los países, cada país, por ejemplo, la lengua de señas chilena, la lengua de señas Argentina, la lengua de señas peruana, etcétera. También hay un sistema internacional de lengua de señas y eso es súper importante”, señaló.

En ese contexto, explicó que estas diferencias están relacionadas con las características geográficas y culturales de cada comunidad, aunque la comunicación mediante señas también puede facilitar el entendimiento en determinadas situaciones internacionales.

Navarro puso especial énfasis en que la lengua de señas debe ser comprendida desde una perspectiva de derechos y no solamente como una herramienta de apoyo para las personas sordas.

“Hay que comprender que la lengua de señas es un derecho, es un idioma, por eso es importante el acceso todos quienes estamos aquí, quienes estamos escuchando, viendo, tenemos un derecho lingüístico para poder comunicarnos y las personas sordas no es una diferencia, tienen su propia lengua”, sostuvo.



Acceso a la información y situaciones de emergencia



Durante la entrevista, el intérprete también destacó la importancia de garantizar el acceso a la información, particularmente en situaciones de emergencia, donde las barreras comunicacionales pueden tener consecuencias relevantes.

“No es que estemos incluyendo. No es que estemos haciendo un favor a la comunidad sorda, es una obligación, es un deber, es un deber ético, es una obligación. Está legislado. Y es súper importante comunicar y informar”, afirmó.

En esa línea, mencionó como uno de los desafíos la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas durante emergencias nacionales, recordando que se han registrado situaciones en las que la información no ha contado oportunamente con mecanismos de accesibilidad para las personas sordas.

“El acceso a la información es un derecho”, enfatizó durante la conversación.



Formación profesional: una de las principales brechas



Otro de los aspectos abordados fue la preparación de profesionales para atender adecuadamente a personas sordas en distintas áreas. Navarro planteó que esta formación debería incorporarse con mayor fuerza en la educación superior.

“Yo creo que hay una obligación, yo creo de incorporar en los currículum la lengua de señas chilena para poder conocer básicamente qué significa, cómo poder ayudar en una situación de emergencia o cómo poder saludar, preguntar cómo está, etcétera. Y creo que hay que avanzar finalmente en la educación superior”, expresó.

Según explicó, las necesidades no se concentran exclusivamente en un área, sino que abarcan distintos servicios y profesiones. En ese sentido, destacó especialmente los ámbitos de educación, justicia y salud, donde se requiere conocimiento específico y, en determinados casos, especialización terminológica.

“Educación, justicia y salud son 3 áreas diferentes y se necesita una especialización. Por los glosarios básicamente, los términos técnicos y poder hacerlo lo mejor posible y eso es algo muy importante también”, indicó.



Las barreras en salud



Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la atención sanitaria. Navarro explicó que para las personas sordas existen situaciones particularmente complejas cuando deben entregar o recibir información médica sin contar con un intérprete o facilitador.

“Cuando vamos a médico es algo muy personal, entonces las personas sordas... tienen el derecho que tienen los usuarios, es el acceso a la información. Entonces se entrega en español la información y creo que eso es muy complejo porque no es la lengua, la lengua materna de las personas sordas”, señaló.

Agregó que la necesidad de comunicación accesible se extiende a situaciones de emergencia, pero también a consultas relacionadas con aspectos íntimos y personales.

“También en cosas muy íntimas como ir al ginecólogo, como ir, por ejemplo, al psicólogo, que son temas personales donde uno expone información. Y también no, no hay una preparación, por eso te digo que no hay una preparación profesional para estos procesos o estos acompañamientos”, sostuvo.



Un cambio cultural en el lenguaje



Navarro también llamó a modificar conceptos y expresiones que históricamente han sido utilizados para referirse a las personas sordas, planteando que el lenguaje constituye una parte importante del proceso de reconocimiento y dignificación.

“Es importante que se llame lengua de señas, no lenguaje de señas. Algo súper importante también a la comunidad sorda, decirle que son personas sordas. No sordomudas”, explicó.

A su juicio, el desafío consiste en avanzar desde una mirada centrada exclusivamente en la discapacidad hacia una perspectiva de derechos, reconociendo la identidad lingüística y cultural de las personas sordas.

“Hay que dignificar finalmente a la persona y antes de una discapacidad tiene un nombre, entonces es algo mucho más humano y como dejar atrás estas etiquetas, este diagnóstico. Y poder avanzar en una perspectiva de derechos”, afirmó.



Tecnología y autonomía



La conversación también abordó el papel que han tenido la digitalización, internet y las nuevas tecnologías en la comunicación de las personas sordas. Navarro valoró que estas herramientas han permitido facilitar trámites y ampliar las posibilidades de comunicación, aunque advirtió que buena parte de estos recursos continúa desarrollándose principalmente en español.

“En relación a la tecnología, claro que ayuda. Si las personas conocen el español de cerca. Empiezan a comunicarse de esa forma, te pueden escribir, pueden hacer trámites, que eso es algo que facilita la autonomía de las personas sordas en relación a derechos, principalmente de poder hacer trámites desde casa y no necesariamente enfrentarse a las barreras comunicacionales que hoy sí existen”, señaló.

También mencionó el potencial de la inteligencia artificial y de nuevas aplicaciones para generar herramientas que permitan reducir las barreras existentes.

“Yo imagino que la inteligencia artificial también podría ayudarnos en relación a la comunicación. Hoy día hay algunas aplicaciones, pero que no son de lengua de señas chilena, por ejemplo, que se podría acceder, pero se nota que hay un crecimiento exponencial y eso significa mayor acceso, más inclusión y que las personas sordas al final del día puedan tener vidas autónomas”, sostuvo.



Un crecimiento que también se observa en Magallanes



Navarro recordó que durante los últimos años ha podido observar un aumento del interés por aprender lengua de señas, proceso que también se vio favorecido por la digitalización durante la pandemia.

“En pandemia con la digitalización, el internet y las videollamadas empezó a gestarse un proceso muy lindo donde la comunidad pudo acercarse, conocer, estudiar las lenguas de señas y eso fue muy bello porque las personas sordas son quienes enseñan esta lengua por ser propia y tuvieron oportunidades laborales en pandemia”, relató.

Asimismo, destacó el interés existente en Magallanes por aprender y comprender mejor la lengua de señas y contribuir a reducir las barreras comunicacionales.

Según explicó, también se ha producido un crecimiento en el número de personas vinculadas a este ámbito. “Yo te diría que hace 10 años éramos 3 personas que hacían lengua de señas y hoy no es que sean muchos más, pero hemos podido ver un crecimiento leve y eso también es esperanzador para el futuro porque uno solo no puede hacer mucho”, comentó.

Finalmente, Navarro señaló que actualmente existen alternativas para quienes quieran acercarse al aprendizaje de la lengua de señas, tanto de manera presencial como a través de internet, destacando que en Punta Arenas existen academias y otras posibilidades de formación.

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