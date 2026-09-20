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20 de septiembre de 2026

TRES LIBROS ABORDARÁN LA HISTORIA, LA DIVULGACIÓN Y LAS CURIOSIDADES DE LA ANTÁRTICA

Las publicaciones “Así la Proa”, “Clics Antárticos” y “Cuentos Antárticos y algo más” serán presentadas en un encuentro dedicado a distintas formas de acercarse al continente blanco.

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Tres publicaciones que abordan distintas dimensiones de la Antártica serán parte de una presentación programada para el próximo 1 de octubre. Las obras recorren la historia de la presencia chilena en el continente blanco, la divulgación de sus características y una propuesta literaria desarrollada por estudiantes.

“Así la Proa”, de Francisco Sánchez Urra y Felipe Molina, aborda la primera expedición antártica chilena de 1947 y la fundación de la Base Naval Capitán Arturo Prat. La publicación se centra en uno de los episodios vinculados a la presencia de Chile en el territorio antártico.

A esta obra se suma “Clics Antárticos”, de María Pastora Sandoval, que presenta curiosidades del continente a partir de datos reales de búsqueda en internet. También será presentado “Cuentos Antárticos y algo más”, una creación colectiva de estudiantes de la Escuela de Cholchol, en la Región de La Araucanía.

La actividad se realizará a las 18:30 horas en el Auditorio de la Universidad Gabriela Mistral, en Providencia. La organización informó que existe preventa de ejemplares y que las reservas pueden realizarse mediante [email protected] o sus canales de comunicación.


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​La presentación se realizará este domingo 27 de septiembre en el Teatro Municipal de Punta Arenas y tendrá entrada liberada.

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