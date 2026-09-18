FIESTAS PATRIAS PUEDEN GENERAR HASTA UN 30% MÁS DE RESIDUOS QUE UN FIN DE SEMANA HABITUAL

Las celebraciones de Fiestas Patrias pueden aumentar la cantidad de residuos generados en los hogares y también la necesidad de realizar labores de limpieza después de las reuniones familiares. De acuerdo con cifras del Ministerio del Medio Ambiente citadas en el comunicado, durante estas fechas las personas pueden generar entre 8 y 10 kilos de residuos diarios.

Carlos Schilling, gerente de comunicaciones de Tineco & Ecovacs Chile, señaló que después de este tipo de celebraciones la mayor acumulación de suciedad suele concentrarse en espacios como la cocina, el comedor y los accesos, debido al mayor tránsito de personas y la manipulación de alimentos.

Entre los residuos y tipos de suciedad que pueden aumentar durante estas jornadas se encuentran migas, restos de alimentos, carbón o ceniza de parrilla, grasa, pelos de mascotas, polvo, tierra y líquidos derramados. Frente a este escenario, el especialista recomienda realizar la limpieza por etapas, comenzando por retirar los residuos grandes y ordenar los espacios, para luego aspirar y finalizar con la limpieza húmeda de los pisos.

El experto también mencionó el uso de aspiradoras robot como una alternativa para mantener una limpieza frecuente durante las celebraciones. Según explicó, algunos modelos permiten programar recorridos, detectar alfombras y aumentar su potencia ante una mayor concentración de suciedad, además de combinar aspirado y trapeado en determinados equipos.