SEREMI DE TRANSPORTES REFUERZA LLAMADO A LA PREVENCIÓN EN FIESTAS PATRIAS Y ANUNCIA AUMENTO DE FISCALIZACIONES EN MAGALLANES

La autoridad regional Allan Stowhas Alvarado detalló en Radio Polar el despliegue preventivo por Fiestas Patrias, el aumento de controles, los avances de la Unidad Operativa de Control de Tránsito y los proyectos de buses eléctricos para Punta Arenas y Puerto Natales.

Un amplio despliegue preventivo y de fiscalización se está desarrollando en la Región de Magallanes con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias. Así lo dio a conocer esta mañana el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas Alvarado, durante su participación en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

La autoridad destacó el trabajo coordinado entre distintos organismos públicos, que durante las últimas semanas han reforzado las acciones orientadas a prevenir siniestros viales y promover conductas responsables entre conductores, peatones y ciclistas.

En este contexto, recordó el lanzamiento de la campaña preventiva desarrollada junto a Carabineros, Senda, Conaset y otros organismos, además de actividades efectuadas en Zona Franca, donde se utilizó un simulador de realidad virtual para mostrar los efectos que puede provocar el consumo de alcohol en la conducción.

“Lo que hicimos fue un llamado a la responsabilidad, a la prudencia y también al respeto, entendiendo obviamente estos 3 términos, como el conjunto de cosas que engloba lo que significa que tengamos cuidado, que hagamos las cosas con absoluto cuidado y con mucha observancia a nuestro entorno”, explicó.

La prevención también se extendió a la denominada Fonda Preventiva, actividad impulsada por el Consejo Regional de Seguridad de Tránsito, CoreSet, que reunió a diversos servicios públicos para entregar información y reforzar las recomendaciones de seguridad durante estas fechas.

Fiscalizaciones aumentan cerca de un 300%

Uno de los principales énfasis señalados por el seremi corresponde al incremento de los controles de fiscalización durante septiembre. Según explicó, el despliegue se intensificó considerablemente respecto del mismo período del año anterior y también se amplió territorialmente.

“En septiembre hemos subido prácticamente casi un 300% las fiscalizaciones”, afirmó Stowhas, quien agregó que el trabajo se ha extendido fuera del radio urbano de Punta Arenas, incluyendo sectores y comunas como San Gregorio, Porvenir y Villa Tehuelches.

La autoridad precisó que actualmente existen equipos desplegados en distintos puntos y que los controles continuarán durante las celebraciones.

“De hecho, durante las fiestas van a haber controles, no voy a decir los ni dónde ni a qué hora, pero van a ver y sobre todo digamos en las noches se va a hacer mucho control”, sostuvo.

Junto con la fiscalización a conductores, Stowhas puso énfasis en la responsabilidad de quienes se desplazan como peatones o ciclistas, recordando la necesidad de respetar semáforos, pasos de cebra y señalizaciones.

“No significa que vaya a pasar sin mirar, no significa que vaya a pasar escuchando su música sin mirar a los lados. O sea, tenemos que tener como peatones también la responsabilidad y la precaución de cuidarnos también y mirar a nuestro entorno”, manifestó.

En esa línea, el seremi recalcó que la seguridad vial involucra a todos los usuarios de las vías y no solamente a quienes conducen vehículos.

Capacitación para fiscalización del transporte marítimo y plantas de revisión técnica

Durante la entrevista también se abordó el proceso de actualización de procedimientos de inspección para el transporte marítimo y las plantas de revisión técnica.

Stowhas explicó que existe un programa anual de capacitación para los equipos regionales, desarrollado con apoyo de profesionales del nivel central del Ministerio de Transportes.

En el caso de las plantas de revisión técnica, señaló que las fiscalizaciones consideran aspectos relacionados con el funcionamiento de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones necesarias para emitir los certificados correspondientes.

Trabajo para fortalecer la disponibilidad de GNC

Otro de los temas tratados fue la situación del Gas Natural Comprimido (GNC), particularmente luego de las dificultades registradas anteriormente en la disponibilidad de puntos de abastecimiento.

El seremi explicó que se conformó una mesa técnica con organismos públicos y actores privados para abordar la situación, incluyendo materias relacionadas con mantenciones, autorizaciones y disponibilidad de surtidores.

“Lo que logramos consensuar fueron ciertas cosas como plazos en términos de a lo mejor demorar un poco una mantención que se podría postergar para obviamente habilitar surtidores que estaban en ese minuto fuera de operación, autorizar que se autorizaran otros que no estaban en funcionamiento”, indicó.

Stowhas señaló que este trabajo permitió aumentar la cantidad de surtidores disponibles y contribuir a disminuir la situación de emergencia, aunque advirtió que la mesa técnica continuará trabajando para abordar el problema de manera más permanente.

Asimismo, recordó que existen cuatro centros autorizados para realizar conversiones de vehículos a GNC y que quienes utilizan este sistema deben efectuar los controles correspondientes para acreditar que sus vehículos se encuentran en condiciones de circular.

Unidad Operativa de Control de Tránsito avanza hacia su construcción

En materia de infraestructura, el seremi destacó los avances del proyecto para implementar una nueva Unidad Operativa de Control de Tránsito en Punta Arenas, iniciativa que contempla una inversión cercana a los $2.000 millones.

Según explicó, el proyecto contempla la construcción de un edificio de aproximadamente 600 a 700 metros cuadrados en el sector de Ovejero con España, además de la implementación tecnológica necesaria para monitorear y gestionar el tránsito.

“Como toda unidad de control de tránsito que se respete, tiene obviamente su sala de monitor y su sala de control y su sala de reuniones, estacionamientos y por sobre todo, todo lo que es la conexión y enlace en términos de la semaforización”, explicó.

El proyecto considera además la normalización de los semáforos de Punta Arenas para que puedan operar y comunicarse adecuadamente con la nueva tecnología. De acuerdo con la autoridad, actualmente cerca del 30% de los semáforos de la ciudad se encuentra normalizado.

La futura infraestructura permitirá gestionar situaciones de emergencia y modificar configuraciones de tránsito en tiempo real, además de avanzar hacia una coordinación más eficiente de los semáforos.

Proyecto de electromovilidad contempla 130 buses eléctricos

Otro de los anuncios abordados correspondió al proyecto de electromovilidad para Punta Arenas. Stowhas informó que la iniciativa pasó de considerar inicialmente 100 buses eléctricos a contemplar 130 unidades, manteniendo el presupuesto aprobado.

“Una de las cosas que en revisión y que en el fondo resultó ser una ventaja es el que teníamos 100, o sea con un mismo presupuesto que alcanzaba para 100. Manteniendo ese presupuesto, ahora alcanza para 130. ¿Por qué? Porque los buses eléctricos bajaron de precio y van a seguir bajando”, explicó.

El objetivo, según señaló, es que Punta Arenas pueda contar con aproximadamente 140 buses hacia octubre de 2028, considerando las unidades eléctricas y los buses diésel más nuevos actualmente disponibles.

La iniciativa contempla además infraestructura habilitante, como el terminal de carga, y un período de operación financiado por el Ministerio sectorial.

El seremi destacó que el incremento del número de buses permitiría mejorar las frecuencias y ampliar la cobertura del transporte público.

Buses eléctricos ya llegaron a Puerto Natales

Finalmente, Allan Stowhas informó sobre el avance del proyecto de transporte público eléctrico en Puerto Natales, donde los primeros buses llegaron durante los primeros días de septiembre.

Actualmente se desarrolla un proceso administrativo y técnico que contempla su inscripción, seguros, permisos, revisión técnica, incorporación al registro de transporte público y posterior habilitación de sistemas como GPS y medios de pago.

El Ministerio de Transportes también inició actividades de difusión con dirigentes y vecinos de Puerto Natales para explicar los recorridos, frecuencias y paraderos contemplados para el nuevo sistema.





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