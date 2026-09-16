PDI REFUERZA CONTROLES MIGRATORIOS EN MAGALLANES Y ENTREGA REQUISITOS DE VIAJE POR FIESTAS PATRIAS

El jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, comisario Leonardo Alegría González, abordó el reciente despliegue operativo en la región de Magallanes. Durante su participación en Conexión PDI, explicó que las fiscalizaciones abarcaron diversas comunas del territorio austral, logrando controlar la situación extranjera y capturar a prófugos de la justicia para fortalecer la seguridad.

En materia de regularización, el oficial detalló que detectaron casos de informalidad laboral e infracciones migratorias. Alegría aclaró que la mayoría de los ingresos clandestinos identificados en la zona corresponden a ciudadanos que cruzaron por el norte del país y se trasladaron al sur, advirtiendo sobre las severas multas a las que se exponen tanto empleadores como trabajadores sin sus respectivos permisos.

Ante el aumento del flujo fronterizo por Fiestas Patrias, el comisario enfatizó la obligatoriedad de portar cédula o pasaporte vigentes y en buen estado. Asimismo, recordó a la audiencia de Polar Comunicaciones que, para menores de edad que viajen a Argentina sin uno o ambos padres, es indispensable presentar un permiso notarial, además del documento de identidad y el certificado de nacimiento.

Finalmente, el espacio abordó la expansión de la labor policial en la provincia Antártica, donde hoy cumplen un rol investigativo sumado al histórico control de veleros en Puerto Williams. En cuanto a las sanciones más extremas, se confirmó que durante este año se han concretado quince expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros en Magallanes vinculadas a diversos delitos penales.







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