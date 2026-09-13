40 ESTUDIANTES Y SIETE EMPRESAS PARTICIPAN EN CURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LOGÍSTICA EN MAGALLANES

Con la participación de 40 estudiantes y representantes de siete empresas regionales comenzó en Magallanes el Curso de Certificación en Innovación y Emprendimiento en Logística de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). La iniciativa completó la totalidad de sus vacantes y reúne a profesionales vinculados a sectores como energía, logística antártica y marítimo-portuaria, turismo, construcción, soporte industrial y servicios tecnológicos.

La jornada inaugural y el primer bloque del programa se desarrollaron en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG), con la participación de autoridades, representantes de Corfo Magallanes y actores del ecosistema regional. Uno de los principales hitos fue el espacio ViralizaMatchUp, en el que empresas del territorio presentaron brechas y desafíos logísticos para ser trabajados por los participantes.

Entre las empresas e instituciones que expusieron sus desafíos estuvieron SurPay, Green Ingeniería, la Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena A.G., AustroChile, Edelmag, Fundación Antártica 21, Swisslog e Itera Consultores. La actividad también contó con una charla de Luis Contreras, fundador y CEO de ComexPoint y ganador del Premio Iberoamericano de Innovación 2024, quien abordó su experiencia en el desarrollo y escalamiento de software para el área logística.

El director de Innovación y Vinculación con la Industria de la Facultad de Ingeniería PUCV y director del programa, René Villegas, destacó que el primer bloque permitió trabajar habilidades vinculadas al levantamiento de desafíos, análisis de problemas, causa-efecto y perfilamiento de proyectos. En tanto, el rector de la UMAG, José Maripani, resaltó las particularidades geográficas de Magallanes y señaló que aproximadamente el 53% de los participantes son mujeres.

Por su parte, el director regional de Corfo, Javier Romero, sostuvo que uno de los desafíos para la región es fortalecer las capacidades de profesionales y empresas frente a las oportunidades de desarrollo que se están generando. En ese sentido, señaló que el programa busca entregar herramientas para innovar y desarrollar soluciones vinculadas a las características de la logística en los territorios australes.

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