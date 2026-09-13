13 de septiembre de 2026
40 ESTUDIANTES Y SIETE EMPRESAS PARTICIPAN EN CURSO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EN LOGÍSTICA EN MAGALLANES
El programa impulsado por la PUCV, en colaboración con la UMAG y con apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional a través de Corfo, abordó durante su primer bloque desafíos reales de la industria y la logística antártica en la región.
Con la participación de 40 estudiantes y representantes de siete empresas regionales comenzó en Magallanes el Curso de Certificación en Innovación y Emprendimiento en Logística de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). La iniciativa completó la totalidad de sus vacantes y reúne a profesionales vinculados a sectores como energía, logística antártica y marítimo-portuaria, turismo, construcción, soporte industrial y servicios tecnológicos.
La jornada inaugural y el primer bloque del programa se desarrollaron en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG), con la participación de autoridades, representantes de Corfo Magallanes y actores del ecosistema regional. Uno de los principales hitos fue el espacio ViralizaMatchUp, en el que empresas del territorio presentaron brechas y desafíos logísticos para ser trabajados por los participantes.
Entre las empresas e instituciones que expusieron sus desafíos estuvieron SurPay, Green Ingeniería, la Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena A.G., AustroChile, Edelmag, Fundación Antártica 21, Swisslog e Itera Consultores. La actividad también contó con una charla de Luis Contreras, fundador y CEO de ComexPoint y ganador del Premio Iberoamericano de Innovación 2024, quien abordó su experiencia en el desarrollo y escalamiento de software para el área logística.
El director de Innovación y Vinculación con la Industria de la Facultad de Ingeniería PUCV y director del programa, René Villegas, destacó que el primer bloque permitió trabajar habilidades vinculadas al levantamiento de desafíos, análisis de problemas, causa-efecto y perfilamiento de proyectos. En tanto, el rector de la UMAG, José Maripani, resaltó las particularidades geográficas de Magallanes y señaló que aproximadamente el 53% de los participantes son mujeres.
Por su parte, el director regional de Corfo, Javier Romero, sostuvo que uno de los desafíos para la región es fortalecer las capacidades de profesionales y empresas frente a las oportunidades de desarrollo que se están generando. En ese sentido, señaló que el programa busca entregar herramientas para innovar y desarrollar soluciones vinculadas a las características de la logística en los territorios australes.
DIPUTADOS DE DEFENSA Y RELACIONES EXTERIORES CUESTIONAN DECLARACIONES DE MINISTRO ARGENTINO SOBRE PATRULLAJES EN EL ESTRECHO
Parlamentarios de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Argentina, quien afirmó que existen patrullajes combinados entre ambos países en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.
Parlamentarios de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Defensa de Argentina, quien afirmó que existen patrullajes combinados entre ambos países en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake.