SIMULAN INTENTO DE EVASIÓN EN TRIBUNALES DE PUNTA ARENAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD

La reacción de gendarmes, magistrados, fiscales, abogados, funcionarios y asistentes a una audiencia frente a un intento de evasión protagonizado por una persona privada de libertad desde una sala de tribunal permitió obtener información relevante para reforzar los protocolos aplicados ante este tipo de contingencias, las cuales pueden presentarse en cualquier recinto judicial.





Para ello, la planificación del ejercicio convocó a un trabajo conjunto entre el Tribunal de Garantía, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, además de funcionarios de la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y Gendarmería de Chile.





Durante la actividad se recrearon dos escenarios distintos de custodia en audiencia, considerando diversas medidas de seguridad y la respuesta de los intervinientes ante un eventual intento de evasión. Ello permitió evaluar la aplicación de los protocolos institucionales y la capacidad de coordinación entre los organismos participantes frente a una situación de riesgo.





De esta manera, el simulacro permitió observar la importancia de las medidas de seguridad aplicadas durante la custodia de personas privadas de libertad y preparar al personal involucrado para responder adecuadamente ante eventuales situaciones de riesgo que pudieran presentarse en el contexto de una audiencia judicial, explicó el jefe de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios, suboficial mayor Fabián Muñoz Lagos.

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Por su parte, el jefe operativo regional de Gendarmería, teniente coronel Fabián Carrasco Prieto, destacó que este tipo de actividades constituyen una importante herramienta preventiva, ya que permiten identificar oportunidades de mejora y reforzar el conocimiento de los procedimientos por parte de todos los actores que participan en la administración de justicia.

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Asimismo, valoró positivamente la disposición de las instituciones participantes, las que contribuyeron al correcto desarrollo del ejercicio y al cumplimiento de los objetivos planteados.

Cabe señalar que Gendarmería es responsable de la custodia y seguridad de las personas privadas de libertad que comparecen ante los tribunales de justicia, adoptando las medidas necesarias para prevenir incidentes y garantizar el adecuado desarrollo de las audiencias.



