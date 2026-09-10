PUCV ANUNCIA NUEVO PROCESO DE ADMISIÓN 2027 PARA SU MBA EN PUNTA ARENAS Y DESTACA FORMACIÓN FLEXIBLE E INCORPORACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) prepara un nuevo proceso de admisión para su MBA en Punta Arenas, cuya próxima versión contempla el inicio de clases en octubre de 2027. Así lo informó esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Rodrigo Valdés Salazar, director de Posgrados de la Escuela de Negocios y Economía de la casa de estudios.

El académico explicó que actualmente la universidad se encuentra desarrollando reuniones y actividades con empresas locales y organizaciones públicas de Magallanes, con el objetivo de dar a conocer el programa y preparar el proceso de admisión.

“Estamos actualmente realizando varias acciones, varias reuniones con empresas locales y con la gente con organizaciones públicas para dar a conocer que prontamente estaremos comenzando la admisión a nuestro MBA PUCV para el próximo año”, señaló Valdés.

El programa se desarrolla presencialmente en Punta Arenas desde 2019 y busca entregar una alternativa de especialización a profesionales de la región que, por distintas razones, no pueden trasladarse a otras ciudades para cursar un MBA. En este sentido, el director de Posgrados destacó que la propuesta apunta a responder también a los cambios que experimenta la economía regional.

“Justamente hay muchos elementos que hacen esta región muy atractiva porque tiene muchos desafíos, desafíos en el ámbito logístico, desafíos en el ámbito de Comercio, desafíos en el ámbito industrial y por qué no decir los desafíos también en el ámbito educativo”, afirmó.

Valdés agregó que la expansión de la oferta de posgrados hacia regiones forma parte de una estrategia de la universidad, considerando además la presencia de estudiantes provenientes de Magallanes que cursan programas de pregrado y posgrado en la institución.

La modalidad del MBA contempla un sistema denominado high flex, que combina las clases presenciales con la posibilidad de participar de manera remota y en directo. Las actividades se desarrollan los jueves y viernes entre las 18:00 y las 22:00 horas, mientras que los sábados las clases se realizan entre las 09:00 y las 13:00 horas.

“Es un programa que se desarrolla bajo la modalidad high flex. ¿Qué significa esto? Es una modalidad muy moderna, donde, mediante una sala multimedia muy avanzada que tenemos acá en Punta Arenas, tú puedes ir a la clase presencialmente físicamente están ahí o bien puede cierto asistir las clases de tu casa, en vivo y en directo con el profesor”, explicó.

El académico destacó además que la infraestructura disponible en Punta Arenas busca mantener los mismos estándares utilizados por la PUCV en sus sedes de otras ciudades. La sala cuenta con equipamiento audiovisual que permite transmitir las clases en alta definición y realizar un seguimiento del docente durante las sesiones.

“Las salas de clases que tenemos en Punta Arenas son exactamente las mismas que tenemos en Viña del Mar y en Santiago”, sostuvo Valdés, remarcando que “desde el punto de vista de la materia que se pasa, de los profesores que vienen, no hay ninguna diferencia”.



Formación para profesionales de distintas áreas



Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue el perfil de quienes pueden acceder al MBA. Valdés explicó que el programa no está restringido exclusivamente a profesionales vinculados con los negocios o la administración.

“El MBA PUCV está orientado a profesionales de diferentes orígenes formativos o profesiones”, indicó, agregando que pueden participar personas provenientes de áreas como la salud, el derecho y otras disciplinas.

El programa tiene una duración de un año y medio, bajo un régimen trimestral, y busca entregar herramientas actualizadas en distintas áreas vinculadas con la administración y gestión de empresas.

En cuanto a su trayectoria, el director destacó que el MBA PUCV cuenta con más de dos décadas de experiencia a nivel nacional y una red de egresados que supera el millar de profesionales. En Magallanes, el programa se encuentra presente desde 2019.

La internacionalización también forma parte de la propuesta académica. Según explicó Valdés, los estudiantes tienen la posibilidad de postular a una pasantía académica internacional que se realiza cada dos años. En 2025, la actividad se desarrolló en Madrid, mediante una experiencia inmersiva junto a la Universidad Complutense de Madrid, mientras que para 2027 se contempla una nueva instancia.



Inteligencia artificial y nuevas competencias



Durante la conversación también se abordó el impacto de la inteligencia artificial en la formación profesional y en las organizaciones. Para Valdés, esta tecnología representa uno de los principales desafíos que deben incorporar actualmente las instituciones educativas y las empresas.

“La inteligencia artificial es una herramienta que vino para quedarse. No podemos luchar contra ella, tenemos que sacar de ella lo mejor posible y aprovecharlos de las mejores funcionalidades que ella pueda tener de una forma responsable, ética, cierto y apropiada”, manifestó.

En esa línea, explicó que el MBA PUCV ya contempla dentro de su oferta académica un curso optativo relacionado con inteligencia artificial, entendiendo que las nuevas tecnologías deben formar parte de la actualización de competencias de los profesionales.

El director de Posgrados también identificó la flexibilidad y la capacidad de adaptación como elementos fundamentales para los programas de educación superior actuales.

“Actualmente los programas de posgrado de cualquier nivel y de cualquier área, sea en el área de economía, sea el área de empresas, de derecho, de ingeniería, de cualquier área, deben ser flexibles”, afirmó.



Proceso de admisión comenzará a difundirse



De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, el proceso de admisión para la próxima versión del MBA PUCV en Punta Arenas comenzará a ser socializado durante los próximos meses, con miras al inicio de clases previsto para octubre de 2027.

Valdés invitó a los profesionales interesados a revisar los antecedentes del programa y sus alternativas de formación a través de la plataforma oficial de la PUCV. Asimismo, destacó la existencia de un coordinador local en Punta Arenas, quien funciona como enlace para quienes requieran información sobre el proceso.