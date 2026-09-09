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9 de septiembre de 2026

MÁS CONTRATACIÓN: GOBIERNO ACERCA SUBSIDIO AL EMPLEO A LA CONSTRUCCIÓN

Seremi del Trabajo, Sence y la Cámara Chilena de la Construcción realizaron una jornada informativa dirigida a empresas y encargados de recursos humanos, para dar a conocer esta herramienta que busca incentivar nuevas contrataciones en Magallanes.

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​Con el objetivo de acercar a las empresas del rubro de la construcción las herramientas disponibles para incentivar la contratación de trabajadores y trabajadoras, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Sence Magallanes y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) desarrollaron una jornada informativa sobre el Subsidio al Empleo.

 
La actividad convocó a representantes de empresas y encargados de recursos humanos del sector, quienes pudieron conocer en detalle las características de este beneficio, sus requisitos y la forma de acceder a esta línea de apoyo a la contratación laboral.

 
La iniciativa se enmarca en el trabajo de coordinación que están impulsando los organismos públicos junto al sector privado para fortalecer el empleo regional y entregar a las empresas información oportuna sobre los instrumentos que pueden contribuir a generar nuevas oportunidades laborales.

 
El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó la importancia de acercar directamente estas herramientas a los empleadores, especialmente en un contexto en que resulta necesario seguir generando condiciones que permitan dinamizar el mercado laboral regional.

 
“Como Ministerio, estamos trabajando para que los instrumentos que existen para apoyar la contratación lleguen efectivamente a las empresas. El Subsidio al Empleo es una herramienta concreta que permite reducir parte de los costos asociados a nuevas contrataciones y, con ello, generar oportunidades para trabajadores y trabajadoras de nuestra región.

 Por eso valoramos especialmente esta coordinación con Sence y la Cámara Chilena de la Construcción, porque nos permite llegar directamente a quienes pueden utilizar este beneficio y contribuir a fortalecer el empleo regional”, señaló.

 
Por su parte, la directora regional (s) de Sence Magallanes, Doris Manquian, relevó la importancia de que las empresas conozcan y utilicen las herramientas que el Servicio pone a su disposición para apoyar la incorporación de trabajadores.
“Desde Sence, queremos que las empresas conozcan de primera fuente las alternativas que existen para apoyar la contratación. Esta jornada nos permite resolver dudas, explicar los requisitos y orientar a los empleadores para que puedan acceder a este beneficio”, indicó.

 
Desde el sector de la construcción, el presidente del Consejo Social de la Cámara Chilena de la Construcción de Punta Arenas, Omar Vargas, valoró la iniciativa y llamó a las empresas a informarse y aprovechar esta herramienta.

 
“Queremos invitar a nuestras empresas socias, especialmente a quienes están a cargo de recursos humanos, a conocer esta línea de apoyo a la contratación laboral. Es una herramienta muy importante y atingente a la situación que estamos viviendo hoy, donde las cifras de empleo no son las que quisiéramos para nuestra región. Sin duda, este subsidio puede contribuir a incentivar la contratación y generar nuevas oportunidades laborales”, afirmó.

 
Vargas agregó que, junto con incentivar nuevas contrataciones, es necesario generar condiciones que permitan sostener los puestos de trabajo en el tiempo, destacando el rol que cumple la inversión en infraestructura pública para el dinamismo del sector de la construcción.

 
La jornada permitió, además, reforzar la coordinación entre los organismos públicos -como el servicio de Reinserción Social Juvenil que participó con una breve exposición de sus programas- y el sector privado, generando un espacio para resolver dudas y entregar información práctica a las empresas interesadas en esta articulación.

 
De esta manera, la Seremi del Trabajo, Sence y la Cámara Chilena de la Construcción reiteraron su disposición a continuar generando instancias de difusión y orientación que permitan que más empresas conozcan los instrumentos disponibles y que estos se traduzcan en nuevas oportunidades de empleo para las y los trabajadores de Magallanes.

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