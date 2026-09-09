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9 de septiembre de 2026

SERNAPESCA CERTIFICÓ A 21 TRIPULANTES Y GUÍAS DEL CRUCERO VENTUS AUSTRALIS COMO CENTINELAS DEL MAR

​El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) certificó como Centinelas del Mar a 21 personas que trabajan como guías turísticos y tripulación a bordo del crucero Ventus Australis, embarcación que navega por los australes fiordos entre Punta Arenas, Ushuaia y Cabo de Hornos.

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El Programa Centinelas del Mar busca promover la participación de la ciudadanía en la protección de la fauna marina y la conservación del medioambiente, bajo el enfoque de Una Sola Salud (One Health). Para ello, Sernapesca impulsa la creación de una red de colaboradores a través de la formación de voluntarios pertenecientes a instituciones y organizaciones comprometidas con la sustentabilidad de los recursos marinos y sus ecosistemas, como instituciones públicas, municipios, organizaciones gremiales, empresas privadas, ONG y establecimientos educacionales.

 
Ventus Australis cuenta con una capacidad para 200 pasajeros y se encuentra próximo iniciar una nueva temporada de navegación. En este sentido, Pilar Godoy, directora regional (s) de Sernapesca en Magallanes destacó que: "Durante los recorridos por fiordos y canales es frecuente el avistamiento de cetáceos mayores y menores, por lo que la incorporación de estos nuevos Centinelas del Mar contribuirá al monitoreo de la fauna marina, promoción de buenas prácticas de avistamiento y permitirá alertar oportunamente sobre ejemplares en situación de riesgo o eventuales contingencias ambientales".

 
Durante la capacitación, desde Sernapesca también se enfatizó es respetar las distancias mínimas de observación desde embarcaciones, recordando que el crucero deberá mantener una distancia mínima del ejemplar de 100 metros en caso de cachalotes y ballenas jorobadas y 300 metros en caso de encontrar en la ruta a una ballena azul. Para cetáceos menores, la distancia de observación es de 50 metros.

 
A un Centinela del Mar, Sernapesca le entrega las herramientas y conocimientos necesarios para identificar una situación de riesgo e informar a las personas que se encuentran cerca para que mantengan una distancia segura, respetando a la fauna y entorno, mientras se comunica con el Servicio para evaluar su intervención y llegada al lugar.

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