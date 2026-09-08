CERCA DE 70 PAREJAS PARTICIPARON EN CAMPEONATO DE PÁDEL QUE REUNIÓ A DEPORTISTAS DE MAGALLANES Y ARGENTINA

Esta tarde de lunes, en el programa “Vive Padel”, conducido por Nesla Muñoz y emitido por Polar Comunicaciones, se repasaron los principales resultados del campeonato de pádel desarrollado en Puerto Natales, competencia que reunió cerca de 70 parejas y que contó con participantes de Punta Arenas, Puerto Natales y Argentina. Durante el espacio se destacó el alto nivel de algunos encuentros, entre ellos una final de tercera categoría que se extendió por aproximadamente dos horas y media. También se reconoció a los campeones y finalistas de las distintas categorías, resaltando la participación local y el crecimiento de la disciplina en la región.

Entre los protagonistas estuvo Humberto Arellano, quien obtuvo el reconocimiento como jugador revelación tras coronarse campeón de sexta categoría junto a Raúl Jara. Arellano relató que comenzó a practicar pádel en abril y que, desde entonces, ha mantenido una intensa rutina de clases, entrenamientos y torneos. Asimismo, Karen y Vanesa fueron destacadas como campeonas de quinta categoría femenina, tras disputar por primera vez juntas una competencia y superar una final marcada por los nervios iniciales. Las jugadoras también valoraron la posibilidad de compartir cancha con deportistas argentinas, experiencia que permite incorporar diferentes estilos de juego y fortalecer el nivel competitivo.

El programa también abordó los próximos desafíos de la Liga de Pádel, que contempla una cuarta fecha indoor durante octubre y un Máster programado para noviembre, con sede aún por confirmar. Además, se informó sobre el viaje de integrantes de la selección nacional hacia Buenos Aires, donde participarán en el Mundial de Pádel, instancia que fue comentada durante la emisión junto con los preparativos y entrenamientos previos. Desde “Vive Padel” se destacó el crecimiento sostenido de la actividad y el interés de nuevos jugadores por incorporarse a los torneos regionales.





​



​

