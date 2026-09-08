Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

8 de septiembre de 2026

CERCA DE 70 PAREJAS PARTICIPARON EN CAMPEONATO DE PÁDEL QUE REUNIÓ A DEPORTISTAS DE MAGALLANES Y ARGENTINA

Vive padel

vivepadel07092026

Esta tarde de lunes, en el programa “Vive Padel”, conducido por Nesla Muñoz y emitido por Polar Comunicaciones, se repasaron los principales resultados del campeonato de pádel desarrollado en Puerto Natales, competencia que reunió cerca de 70 parejas y que contó con participantes de Punta Arenas, Puerto Natales y Argentina. Durante el espacio se destacó el alto nivel de algunos encuentros, entre ellos una final de tercera categoría que se extendió por aproximadamente dos horas y media. También se reconoció a los campeones y finalistas de las distintas categorías, resaltando la participación local y el crecimiento de la disciplina en la región.

Entre los protagonistas estuvo Humberto Arellano, quien obtuvo el reconocimiento como jugador revelación tras coronarse campeón de sexta categoría junto a Raúl Jara. Arellano relató que comenzó a practicar pádel en abril y que, desde entonces, ha mantenido una intensa rutina de clases, entrenamientos y torneos. Asimismo, Karen y Vanesa fueron destacadas como campeonas de quinta categoría femenina, tras disputar por primera vez juntas una competencia y superar una final marcada por los nervios iniciales. Las jugadoras también valoraron la posibilidad de compartir cancha con deportistas argentinas, experiencia que permite incorporar diferentes estilos de juego y fortalecer el nivel competitivo.

El programa también abordó los próximos desafíos de la Liga de Pádel, que contempla una cuarta fecha indoor durante octubre y un Máster programado para noviembre, con sede aún por confirmar. Además, se informó sobre el viaje de integrantes de la selección nacional hacia Buenos Aires, donde participarán en el Mundial de Pádel, instancia que fue comentada durante la emisión junto con los preparativos y entrenamientos previos. Desde “Vive Padel” se destacó el crecimiento sostenido de la actividad y el interés de nuevos jugadores por incorporarse a los torneos regionales.




cordenap

FORMADORES DEL CLUB CORDENAP ANALIZAN LOS DESAFÍOS DEL BASQUETBOL FORMATIVO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ADULTO MAYOR MUERE TRAS SER ATROPELLADO EN EL CAMINO AL ANDINO: CONDUCTOR HUYÓ DEL LUGAR

Leer Más

El accidente ocurrió cerca de las 02:00 horas en el kilómetro 0,7 de la ruta Y-580. La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para identificar al responsable.

El accidente ocurrió cerca de las 02:00 horas en el kilómetro 0,7 de la ruta Y-580. La SIAT de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para identificar al responsable.

siat08092026
nuestrospodcast
persecucionporvenir

ADOLESCENTE DE 17 AÑOS FUE SORPRENDIDO CONDUCIENDO SIN DOCUMENTACIÓN TRAS DARSE A LA FUGA DE FISCALIZACIÓN EN PORVENIR

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
Camara Chilena
YOPPERN NUEVO 336x336
vivepadel07092026

CERCA DE 70 PAREJAS PARTICIPARON EN CAMPEONATO DE PÁDEL QUE REUNIÓ A DEPORTISTAS DE MAGALLANES Y ARGENTINA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Delegacion Futsal

JUGADORES DE PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES REPRESENTARÁN A CHILE EN EL MUNDIAL DE FUTSAL AMF C15 EN PARAGUAY

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.