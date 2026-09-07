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7 de septiembre de 2026

ESCUELA NICOLÁS MLADINIC DE PUERTO NATALES SE ADJUDICA FONDO PARA TRANSFORMAR SU INVERNADERO EN UN MODELO DE INCLUSIÓN

Con un aporte del Fondo de Protección Ambiental 2026, la iniciativa rehabilitará el espacio escolar existente y fomentará un programa de educación ambiental y terapia hortícola.

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​El Centro de Padres, Madres y Apoderados de la Escuela Diferencial Nicolás Mladinic se adjudicó la suma de seis millones de pesos aportados por el Fondo de Protección Ambiental (FPA) 2026 para financiar la ejecución de su innovador proyecto "Eco-Invernadero Comunitario Inclusivo".

 
Esta iniciativa, diseñada en colaboración con la docente de la escuela Mónica Soto, tiene como propósito transformar la actual infraestructura del invernadero de la escuela en un espacio adaptado a las necesidades de aprendizaje y bienestar de la comunidad escolar.

 
Considera la rehabilitación integral de la infraestructura del invernadero escolar, implementando rampas de acceso y rutas internas con superficies firmes y antideslizantes para asegurar un desplazamiento cómodo y autónomo de personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida.

 
También incorpora tecnologías de aprovechamiento hídrico con captación de aguas lluvias y una red de riego por goteo, optimizando el uso del recurso; y una unidad de compostaje y lombricultura diseñada para aprovechar los desechos orgánicos del establecimiento convirtiéndolos en abono para los cultivos.

 
Más allá de la producción hortícola, el invernadero se configurará como un centro educativo y terapéutico. Se desarrollará un programa anual de talleres sobre cultivo sostenible, educación ambiental, cocina saludable, expresión artística con residuos y jardinería sensorial. Las actividades serán impartidas por un equipo multidisciplinario compuesto por coordinadores, profesores de la institución, un ingeniero agropecuario y un terapeuta ocupacional.

 
El presidente del Centro de Padres del establecimiento, Bernardo Barría, comentó que "este proyecto va en directo beneficio de los alumnos y los docentes de la Escuela Nicolás Mladinic. Este invernadero acogerá y adecuará sus espacios para alumnos que presentan diversos tipos de discapacidad. Asimismo, esperamos que esta iniciativa sirva de inspiración a otras agrupaciones vinculadas a la discapacidad en Puerto Natales para que vean que es posible levantar recursos y generar un cambio significativo en nuestra comuna."

 
Los recursos fueron entregados a los representantes del Centro de Padres por la Delegada Regional Presidencial, Ericka Farías, y el Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld.

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