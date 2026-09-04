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4 de septiembre de 2026

COLEGIO DE PROFESORES DENUNCIA SUELDOS IMPAGOS Y FALTA DE REEMPLAZOS EN ESTABLECIMIENTOS DE MAGALLANES

Docentes denuncian desprotección

COLEGIO DE PROFESORES

A la Opinión Pública, Comunidades Educativas, Padres, Madres y Apoderados de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

 
El Colegio de Profesoras y Profesores A.G. – Directorio Regional Magallanes expresa su más profunda indignación, preocupación y rechazo categórico ante la indolencia institucional, la desprotección laboral y la grave crisis de gestión que continúa afectando el normal funcionamiento de nuestras Comunidades Educativas:

 
1.Sueldos Impagos y Falta de Respuestas: Al día de hoy, 03 de septiembre, existen colegas en nuestra Región que aún no han recibido sus remuneraciones correspondientes. Resulta impresentable que, sumado a esta vulneración de derechos, la Administración no sea capaz de dar la cara ni responder a los trabajadores. Esta negligencia se enmarca en un historial de desprolijidad administrativa en que anteriormente se registraron pagos en exceso que los mismos Docentes debieron restituir, evidenciando una improvisación constante.

 
2.Aulas Desiertas y Prohibición Arbitraria de Reemplazos: Denunciamos que se ha notificado a las Direcciones de los Establecimientos la decisión de no autorizar reemplazos para Profesores con licencia médica, ni para Docentes en proceso de retiro o sometidos a sumario, contraviniendo el marco legal de cobertura a los 10 días. Esta medida deja a los cursos en el desamparo, sobrecarga al personal activo y perjudica de manera directa el proceso pedagógico. Los niños/as y jóvenes tienen derecho a recibir íntegramente las horas de clases contempladas en su plan de estudios, y dicho derecho no puede quedar sujeto al Presupuesto Económico que no estuvo considerado en el Plan Anual.

 
3.Visitas Protocolares que no Resuelven la Crisis: Rechazamos enérgicamente que la presencia en la Región del Director de la Dirección de Educación Pública (DEP), Director Ejecutivo SLEP Magallanes y del asesor de la Ministra de Educación se limite a un despliegue puramente mediático y protocolar. Cuestionamos fuertemente que las autoridades se dediquen a realizar recorridos de cortesía mientras los problemas de fondo se agravan y la Educación Pública Magallánica sigue deteriorándose. Estas visitas no han generado solución ni mejora alguna.

 
4.Llamado Alerta a las Familias y Apoderados: Hacemos un llamado urgente a las madres, padres y apoderados a mantenerse informados, en alerta y a manifestarse junto a las comunidades escolares. La negativa a cubrir licencias y vacantes significa que sus hijos no están siendo atendidos por Docentes idóneos ni en las condiciones que merecen, vulnerando su derecho a una Educación de calidad.

 
5.Exigencia inmediata: Exigimos el pago inmediato de todas las remuneraciones pendientes, la restauración de la cobertura de reemplazos conforme a la ley y compromisos formales e inmediatos por parte del Ministerio de Educación y la DEP para resolver de raíz la crisis administrativa local.


DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES, COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.


Punta Arenas, septiembre 03 de 2026.

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SECREDUC Y COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES INICIAN CONVERSACIONES PARA AVANZAR EN LA REAPERTURA DEL JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL

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