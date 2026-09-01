1 de septiembre de 2026
PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST INICIA AGENDA EN MAGALLANES CON REUNIÓN JUNTO AL GABINETE REGIONAL
El Presidente encabezó un encuentro con autoridades regionales para evaluar los avances de la agenda gubernamental en Magallanes.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, inició durante la tarde de este martes 1 de septiembre su agenda de actividades en la Región de Magallanes, con un encuentro de trabajo junto al gabinete regional en Punta Arenas.
A través de sus redes sociales, el Mandatario informó sobre el comienzo de su jornada en la región, señalando: “En Punta Arenas, junto al gabinete regional revisando los compromisos y avances de nuestra agenda de gobierno en Magallanes”.
La instancia tuvo como eje la revisión de los compromisos asumidos por la administración y el estado de avance de la agenda de Gobierno en Magallanes, en una jornada marcada por la coordinación con las autoridades regionales.
El Presidente encabezó un encuentro con autoridades regionales para evaluar los avances de la agenda gubernamental en Magallanes.
El Presidente encabezó un encuentro con autoridades regionales para evaluar los avances de la agenda gubernamental en Magallanes.