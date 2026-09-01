PRESIDENTE JOSÉ ANTONIO KAST INICIA AGENDA EN MAGALLANES CON REUNIÓN JUNTO AL GABINETE REGIONAL

El Presidente de la República, José Antonio Kast, inició durante la tarde de este martes 1 de septiembre su agenda de actividades en la Región de Magallanes, con un encuentro de trabajo junto al gabinete regional en Punta Arenas.

A través de sus redes sociales, el Mandatario informó sobre el comienzo de su jornada en la región, señalando: “En Punta Arenas, junto al gabinete regional revisando los compromisos y avances de nuestra agenda de gobierno en Magallanes”.

La instancia tuvo como eje la revisión de los compromisos asumidos por la administración y el estado de avance de la agenda de Gobierno en Magallanes, en una jornada marcada por la coordinación con las autoridades regionales.

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