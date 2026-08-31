SECREDUC Y COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES INICIAN CONVERSACIONES PARA AVANZAR EN LA REAPERTURA DEL JARDÍN INFANTIL GABRIELA MISTRAL

Con el objetivo de recuperar un espacio que forma parte de la historia educacional de Punta Arenas y ampliar las alternativas de educación inicial para las familias de la región, la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes y el Colegio de Profesores de Magallanes iniciaron conversaciones para avanzar en la reapertura del histórico Jardín Infantil Gabriela Mistral.



Fundado en 1979, el establecimiento llegó a atender a cerca de 500 niños y niñas de la comuna, desde sala cuna hasta kínder, convirtiéndose en un espacio significativo para numerosas familias y para la comunidad docente de la región.



Para el seremi de Educación, José Raúl Alvarado, la iniciativa representa una oportunidad para recuperar una infraestructura con historia y, al mismo tiempo, contribuir a la revitalización de la zona céntrica de Punta Arenas. Su ubicación permitiría ofrecer una alternativa de educación parvularia especialmente conveniente para familias cuyos apoderados trabajan en servicios, comercio y otras actividades laborales del centro de la ciudad.



La presidenta regional del Colegio de Profesores de Magallanes, Alicia Aguilante, valoró el inicio de este trabajo conjunto y manifestó la disposición del gremio para articularse con las autoridades e instituciones que puedan contribuir a concretar el proyecto: “Tenemos el espacio y tenemos la voluntad de recuperarlo. Lo que necesitamos es que las instituciones se sienten a conversar y busquen una fórmula que permita volver a poner este jardín al servicio de los niños y las familias de Magallanes”, señaló Aguilante.



De acuerdo con las proyecciones iniciales, se espera que durante este año comiencen los trabajos de recuperación y mejoramiento del inmueble, los que continuarán durante 2027, con el objetivo de que el jardín pueda entrar en funcionamiento en 2028, sujeto al desarrollo de las gestiones técnicas y administrativas correspondientes.



La propuesta considera además beneficiar a hijos y nietos de profesores, independientemente de su afiliación al Colegio de Profesores, contemplando beneficios adicionales para quienes sean colegiados.



El proceso se encuentra en una etapa inicial y contempla continuar sumando a las instituciones regionales necesarias para avanzar en la recuperación de este espacio educativo y social para la comunidad.

