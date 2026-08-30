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30 de agosto de 2026

DOCENTE DE MAGALLANES DESTACA EL VALOR DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN PARA TRANSFORMAR LOS ESPACIOS DE APRENDIZAJE

​Y tú, ¿qué opinas?

Alan Maldonado

El profesor de Ciencias y coordinador académico del Laboratorio de Aprendizaje de la Universidad de Magallanes, Alan Maldonado Márquez, abordó en el programa Y tú, ¿Qué opinas? los desafíos que enfrenta actualmente la educación y la importancia de que los docentes puedan explorar nuevas herramientas, conocimientos y formas de enseñar en la región de Magallanes.

Maldonado explicó que el trabajo desarrollado en el laboratorio se basa en la colaboración entre docentes, académicos y otros profesionales, con el objetivo de crear experiencias de aprendizaje a partir de las necesidades y conocimientos de quienes participan. En ese proceso, destacó la importancia de reconocer las capacidades de los profesores y su experiencia cotidiana en las aulas.

El académico también relató cómo el equipo ha debido incorporar conocimientos que van más allá de sus especialidades, incluyendo programación, electrónica, diseño, impresión 3D y trabajo con nuevas tecnologías. Para Maldonado, esta experiencia demuestra que los docentes también pueden convertirse en creadores y desarrollar herramientas que amplíen las posibilidades de aprendizaje de sus estudiantes.

En la conversación de Y tú, ¿Qué opinas?, el profesor también reflexionó sobre las nuevas formas de educación que han surgido y la necesidad de que la formación docente considere realidades como los espacios multigrado y la educación de jóvenes y adultos. En esa línea, destacó una reciente experiencia del laboratorio con estudiantes de la jornada nocturna del Liceo Sara Braun.

El Laboratorio de Aprendizaje abrirá sus puertas a la comunidad este viernes 4 de septiembre, entre las 15:00 y las 17:00 horas. La instancia permitirá conocer un espacio que, de acuerdo con lo señalado por Maldonado, busca generar nuevas experiencias educativas y acercar distintas formas de aprender a estudiantes y comunidades de Punta Arenas.


PAULA BUSTOS

LABORATORIO DE APRENDIZAJE DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES ABRIRÁ SUS PUERTAS A LA COMUNIDAD EN PUNTA ARENAS

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