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29 de agosto de 2026

PRIMERA LICENCIA DE CONDUCIR TENDRÁ AGENDA ONLINE DESDE SEPTIEMBRE EN PUNTA ARENAS

​El sistema permitirá reservar horas mediante ClaveÚnica para quienes soliciten por primera vez una licencia de conducir de cualquier clase. Los primeros cupos estarán disponibles el 1 de septiembre.

PRIMERA LICENCIA DE CONDUCIR (1)

A partir del martes 1 de septiembre, la Municipalidad de Punta Arenas habilitará una agenda online para quienes soliciten por primera vez su licencia de conducir, correspondiente a todas las clases. Los primeros cupos serán liberados a las 14:00 horas, mientras que las atenciones comenzarán el miércoles 2 de septiembre en la Dirección de Tránsito, ubicada en 21 de Mayo 1133.

El sistema funcionará mediante el sitio web de la Municipalidad de Punta Arenas y la aplicación móvil AppArenas, utilizando ClaveÚnica. Los cupos serán liberados de lunes a viernes a las 14:00 horas y podrán ser anulados hasta dos horas antes de la atención. Si una persona no asiste, deberá solicitar una nueva hora de manera presencial.

El alcalde Claudio Radonich señaló que la medida busca continuar con el proceso de modernización de la Dirección de Tránsito, que anteriormente incorporó la agenda online para las renovaciones de licencias. Inicialmente, se proyecta atender aproximadamente a 12 personas diariamente, con entre 200 y 215 trámites mensuales, cifra que podría aumentar con la implementación del nuevo sistema.

La medida también considera la demanda generada por postulantes que deben repetir sus procesos. Durante 2025, 1.603 personas retornaron al sistema por reprobar, suspender, no asistir o abandonar sus trámites. Desde el municipio llamaron a quienes soliciten una hora a prepararse para los exámenes, cumplir con los requisitos y cancelar oportunamente si no podrán asistir.


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