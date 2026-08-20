DICREP MAGALLANES REALIZARÁ NUEVO REMATE ONLINE DE ALHAJAS Y OBJETOS VARIOS

​Una nueva oportunidad para adquirir alhajas y diversos objetos ofrecerá la Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) -también conocida como la “Tía Rica”- en Magallanes, a través de un remate online que se realizará el próximo martes 25 de agosto, a partir de las 15:30 horas.



La subasta contempla especies correspondientes a préstamos emitidos durante julio de 2025 y cuyo vencimiento se produjo en diciembre del mismo año, los que estarán disponibles para revisión tanto de manera virtual como presencial.

La exhibición presencial se realizará el lunes 24 de agosto, entre las 09:00 y las 13:00 horas, en la sucursal de DICREP ubicada en Lautaro Navarro N°1024, Punta Arenas. Asimismo, la exhibición virtual de los lotes se encuentra disponible desde este martes 18 de agosto en la plataforma de remates de la institución.



El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó la importancia de que la comunidad conozca y utilice los distintos servicios que entrega DICREP, institución dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.



“Invitamos a la comunidad de Magallanes a informarse y participar de este nuevo remate de DICREP. Se trata de una alternativa que permite acceder a distintos bienes a través de un procedimiento transparente y regulado, y que, además, forma parte de los servicios que nuestro Ministerio pone a disposición de las personas. Es importante que quienes estén interesados revisen con anticipación las especies disponibles, conozcan las bases y, especialmente, cumplan con el plazo establecido para el pago de la garantía y así puedan participar sin inconvenientes”, señaló la autoridad.



Por su parte, el administrador regional (s) de DICREP Magallanes, Héctor Toledo Leal, explicó que para participar en la subasta online es requisito efectuar previamente el pago de una garantía de $200.000, la que deberá ser realizada impostergablemente hasta este viernes 21 de agosto, a las 14:00 horas (hora de Magallanes).



“Queremos hacer un llamado a todas las personas interesadas en participar en este nuevo remate a que revisen oportunamente los lotes disponibles y, sobre todo, que tengan presente el plazo para constituir la garantía. Este pago es obligatorio para poder participar y debe ser efectuado por el titular que se encuentra inscrito en la subasta, ya que no se aceptarán garantías realizadas por terceros. Toda la información, las bases legales y las especies que serán rematadas están disponibles en nuestro sitio www.dicrep.cl”, indicó el director.



La transmisión del remate se realizará de manera online el martes 25 de agosto, desde las 15:30 horas, mientras que las personas interesadas pueden revisar previamente las especies y las condiciones de participación en la página indicada.



Las autoridades reiteraron la invitación a la comunidad a informarse y participar de este nuevo proceso, destacando que los remates constituyen una instancia abierta y transparente para acceder a las distintas especies disponibles. En este sentido, tanto desde la institución como desde la Seremi del Trabajo, llamaron a las personas interesadas a revisar con anticipación los lotes, conocer las bases y cumplir con los requisitos establecidos para participar, recordando que DICREP es un servicio público que entrega alternativas de acceso al crédito prendario y desarrolla sus procesos con criterios de transparencia y seguridad para sus usuarios.

