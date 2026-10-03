ESTUDIANTE UMAG LLAMA A PROTEGER A LOS QUELTEHUES DURANTE SU ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN EN PUNTA ARENAS

Durante la primavera, distintos espacios verdes de Punta Arenas se convierten en lugares de reproducción para especies de fauna urbana. Entre ellas se encuentra el queltehue o tero, ave característica de Magallanes que nidifica directamente en el suelo y cuyos huevos pueden pasar inadvertidos entre el pasto.

Camila Gómez, estudiante del Magíster en Ciencias, mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos de la Universidad de Magallanes (UMAG), advierte sobre los riesgos que enfrentan estas aves durante el período de crianza. Bandejones centrales, áreas verdes y pastos universitarios pueden convertirse en lugares de nidificación, quedando expuestos al tránsito de personas, vehículos, perros y maquinaria de mantención.

“El problema de fondo no es la presencia de aves en la ciudad, sino la forma en que ocupamos el territorio”, sostiene Gómez. Entre las principales amenazas identifica los perros sueltos, el tránsito de personas por zonas de nidificación, la intervención de los pastos durante la época reproductiva y la circulación de vehículos a alta velocidad cerca de los bandejones.

La estudiante también destaca la importancia de la tenencia responsable de mascotas y de mantener a los perros con correa en espacios donde pueda existir presencia de nidos. Asimismo, señala que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha llamado a proteger a los queltehues durante la época de crianza y a no capturarlos ni trasladarlos.

Para Gómez, la presencia de estas aves en Punta Arenas también representa una oportunidad para fortalecer la educación ambiental y reconocer que la biodiversidad forma parte de los espacios cotidianos. Entre las medidas que plantea se encuentran la instalación de señalética, acciones educativas y cuidados especiales durante el período reproductivo.

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