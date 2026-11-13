Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
SANCHEZ Y SANCHEZ
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

13 de noviembre de 2026

OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES PRESENTARÁ RESULTADOS DE TRES ESTUDIOS CLAVE PARA LA REGIÓN

​Las investigaciones abordan la conmutación laboral en el sector construcción, la relación entre actividad económica y empleo asociado al turismo, y los encadenamientos productivos, el empleo y el capital humano en Tierra del Fuego

Turismo (2)

El próximo 19 de noviembre, entre las 09:00 y las 12:00 horas, en el Auditorio INACAP Punta Arenas, se realizará el seminario "El Futuro del Trabajo en la Región: Evidencias para la Toma de Decisiones", organizado por el Observatorio Laboral de Magallanes, ejecutado por INACAP y financiado por la Subsecretaría del Trabajo, donde se presentarán los resultados de tres estudios desarrollados durante 2026 que abordan temáticas clave para comprender las dinámicas del empleo y el desarrollo productivo regional.

 

Los estudios abordan la conmutación laboral en el sector construcción de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; la relación entre la actividad económica regional y el empleo asociado al turismo, mediante un estudio econométrico que propone una mirada integrada de estas dimensiones; y los encadenamientos productivos, el empleo, las brechas de competencias y las oportunidades para el desarrollo territorial en la Provincia de Tierra del Fuego.

 

El Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas Ponce, señaló que “para poder enfrentar los desafíos del empleo en Magallanes, necesitamos conocer en profundidad cómo se está comportando nuestro mercado laboral y cuáles son las necesidades que están surgiendo en los distintos sectores productivos. Estos estudios nos entregan información concreta sobre fenómenos como la movilidad de trabajadores en la construcción, la relación entre turismo y empleo, y las oportunidades de desarrollo en Tierra del Fuego, permitiéndonos comprender mejor las particularidades de nuestro territorio”. Añadió que “Como Ministerio valoramos el aporte del Observatorio Laboral, porque contar con información actualizada y evidencia regional es necesario para tomar mejores decisiones, orientar la capacitación y fortalecer la articulación entre el sector público, las empresas y las instituciones formativas. El desafío es que este conocimiento se traduzca en acciones concretas que permitan preparar a nuestros trabajadores y trabajadoras para las oportunidades laborales presentes y futuras de la región”.

 

El coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, Pablo Barrientos Lara, señaló que “estos estudios responden a temáticas relevantes para la realidad laboral y productiva de Magallanes, identificadas a partir del trabajo permanente que realiza el Observatorio, de los resultados de investigaciones anteriores,  de las materias abordadas en las asistencias técnicas regionales y del intercambio de experiencias y conocimientos que se desarrolla a través de la Red Nacional de Observatorios Laborales”.

 

Tras la presentación de los estudios, sus principales resultados serán comentados por un panel de expertos integrado por Mauricio Peña y Lillo Correa, director regional de Sernatur Magallanes; Cristóbal Bascuñán Illanes, presidente de CCHC Magallanes; y Juan Pablo Jainaga, ejecutivo de proyectos de CORFO Magallanes.

La actividad busca generar un espacio de análisis y diálogo en torno a evidencia regional reciente, reuniendo a representantes del sector público, privado, académico y de los trabajadores para reflexionar sobre los desafíos actuales y futuros del mercado laboral en Magallanes.

 

La participación en el seminario requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados. Las personas interesadas pueden registrarse a través del formulario: https://forms.cloud.microsoft/r/d63jEyEr9C?origin=QRCode

 

Más información: [email protected]

sernapescaccamlr

FUNCIONARIOS DE SERNAPESCA SE CERTIFICAN PARA REFORZAR CONTROLES A NAVES DE PABELLÓN EXTRANJERO EN PUERTOS AUSTRALES DEL PAÍS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
b74cc62c-393a-4799-9d38-c3055457cf6f-medium-standard-q100

RUTA VICUÑA-YENDEGAIA PROYECTA SU CONEXIÓN DEFINITIVA PARA DICIEMBRE DE 2029 Y ABRE NUEVAS PERSPECTIVAS DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

El Gobierno busca adelantar su materialización mediante nuevas estrategias de trabajo y una mayor capacidad operativa, con el propósito de concretar la unión terrestre entre el norte y el sur de Tierra del Fuego durante diciembre de 2029.

vicuñayendegaia
nuestrospodcast
primeracomisariapuq

DOS CARABINEROS RESULTARON LESIONADOS TRAS SER ATACADOS CON ELEMENTOS CONTUNDENTES EN PUNTA ARENAS

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
banner shakletone
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
Grupo Actual
Turismo (2)

OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES PRESENTARÁ RESULTADOS DE TRES ESTUDIOS CLAVE PARA LA REGIÓN

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
banner buses fernandez
arcanovios gift
umag
banner methanex
Grupo Actual
SNCHZ
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
CASINO
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
detenidopuq121126

CARABINEROS DETIENE A JOVEN DE 20 AÑOS POR HOMICIDIO FRUSTRADO TRAS INVESTIGACIÓN DE LA SIP EN PUNTA ARENAS

Grupo Actual
banner shakletone
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
c383cf53-31c3-4114-912c-3ef95cb8786f
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
c96535e3-319e-40a8-98fa-077eb61f9420-medium-standard-q100
banner buses fernandez
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
SNCHZ
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FOTO CREDENCIAL DISCAPACIDAD REGISTRO CIVIL

REGISTRO CIVIL DESTACA REDUCCIÓN EN TIEMPOS DE ENTREGA DE LA CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD: DE 60 DÍAS A MENOS DE 36 HORAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.