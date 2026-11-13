JOSÉ FERNÁNDEZ (PNL) CUESTIONA LA FALTA DE UNA ESTRATEGIA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO PARA MAGALLANES

La necesidad de establecer una estrategia de desarrollo de largo plazo para Magallanes, diversificar sus actividades productivas y fortalecer la presencia del Estado en el extremo sur fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por José Fernández, vicepresidente regional del Partido Nacional Libertario, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, el dirigente explicó las razones que motivaron su incorporación a la colectividad, realizó un balance de la reciente visita del presidente nacional del partido, Johannes Kaiser, y entregó la postura de la organización frente a distintas materias de interés regional y nacional.

Entre los temas analizados estuvieron la soberanía y la proyección antártica, las restricciones que enfrenta la salmonicultura, el futuro de los hidrocarburos, el desarrollo turístico, la ganadería y la discusión sobre las leyes de excepción y el modelo de administración de Zona Franca.

Su incorporación al Partido Nacional Libertario y las diferencias dentro de la derecha

Al comenzar la entrevista, Fernández explicó que, después de un período alejado de la actividad política, decidió incorporarse al Partido Nacional Libertario tras las elecciones del año anterior, debido a que encontró en sus planteamientos una mayor coincidencia con sus propias preocupaciones e ideas.

El dirigente sostuvo que algunas materias habían perdido protagonismo en los partidos tradicionales de derecha, particularmente en lo relacionado con las agendas identitarias, la seguridad ciudadana y la defensa de la propiedad privada.

“Yo ya estaba retirado bastante tiempo, ¿no es cierto? Y después de las elecciones del año pasado, yo me cambié a militar al Partido Nacional Libertario porque encontré que ahí habían o estaban enumeradas varias de las cosas que a mí me estaban llamando la atención”, explicó.

En esa línea, planteó que actualmente existen diferencias dentro de los sectores de derecha respecto de la orientación que debe tener el país y cuestionó que parte de la centroderecha haya incorporado planteamientos que, a su juicio, corresponden a sectores de izquierda.

“Yo creo que está claro que hay matices y formas de cómo ir viendo el futuro del país, ¿no es cierto? Yo creo que la centroderecha hoy día lleva ya varios años que ha estado como que tomando banderas que no le corresponden, que son más banderas de la izquierda. Todo este tema de la Agenda 2030 y otras cosas. Entonces yo creo que en el Partido Nacional Libertario estas cosas están más claras”, manifestó.

Respecto de la relación con la actual administración gubernamental, Fernández aclaró que el Partido Nacional Libertario no forma parte del Gobierno, aunque sí respalda aquellas iniciativas que considera que avanzan en una dirección adecuada.

“Nosotros como Partido Nacional Libertario no somos parte del Gobierno, pero sí somos un partido que ve con buenos ojos muchas de las cosas que tiene el Gobierno, pero y por lo tanto los vamos a apoyar en las cosas que nosotros pensemos o creamos que van por buena línea”, señaló.

Agregó que la colectividad también mantendrá una posición crítica frente a las decisiones con las que no esté de acuerdo, tanto desde su dirigencia como a través de sus parlamentarios.

Visita de Johannes Kaiser a Magallanes: soberanía y proyección antártica

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el balance de la visita que realizó Johannes Kaiser a la región, agenda que se extendió durante cuatro días e incluyó actividades en la provincia de Magallanes y Tierra del Fuego.

Fernández calificó el recorrido como una instancia positiva, principalmente porque permitió que el presidente nacional de la colectividad conociera directamente algunas de las problemáticas y oportunidades del territorio.

“Desde mi punto de vista y de la dirigencia del partido a nivel local, creo que fue una visita muy fructífera porque se le pudo dar a conocer y pudo ver la realidad regional”, afirmó.

Entre las actividades mencionó la visita al hito del centro geográfico de Chile, instancia que, según explicó, permitió relevar la ubicación estratégica de Magallanes y su relación con la proyección antártica.

El dirigente sostuvo que las autoridades del nivel central deben conocer con mayor profundidad las particularidades geopolíticas de la región, especialmente frente a las declaraciones provenientes de Argentina y el debate sobre la soberanía en el estrecho de Magallanes y el territorio antártico.

A su juicio, la presencia de figuras políticas nacionales en la zona contribuye a instalar estos asuntos en la agenda pública y a generar mayor conciencia sobre su importancia.

“Mi opinión y mi experiencia es que las autoridades a nivel central como que no están muy interiorizadas de cuáles son las problemáticas y lo que conlleva todo este tema de la proyección antártica y la soberanía en Magallanes. Entonces creo que por un lado, una persona que tiene una connotación tan importante como es Johannes Kaiser, que se vaya interiorizando de estos temas desde aquí de Magallanes con la gente que lo estamos sufriendo, es importante”, sostuvo.

Fernández también destacó la visita a la comuna de Río Verde, donde se abordó la realidad de la salmonicultura y las dificultades que, desde su perspectiva, genera la aplicación de la Ley Lafkenche para el desarrollo de actividades productivas.

Ley Lafkenche y restricciones a las actividades productivas

En relación con la Ley Lafkenche, el vicepresidente regional del Partido Nacional Libertario manifestó que la colectividad mantiene una posición crítica respecto de su funcionamiento actual y señaló que su postura es avanzar hacia su eliminación, aunque reconoció que existen diferencias en las propuestas planteadas desde la dirigencia nacional.

Fernández sostuvo que el partido considera necesario resguardar los derechos de los pueblos originarios, pero cuestionó que determinados procedimientos puedan restringir extensas superficies del territorio e impedir el desarrollo de actividades económicas.

“Nosotros como partido estamos por la eliminación de esa ley, ahora el presidente él quiere hacerle modificaciones y que sí, pero bueno, vamos avanzando en eso porque esa ley, así como está hoy día, para nosotros en esta región es un verdadero retraso porque nos deja fuera de la productividad a grandes áreas”, expresó.

El dirigente planteó que el desarrollo de parques nacionales y otras figuras de protección territorial debe compatibilizarse con las posibilidades productivas de Magallanes.

“Nosotros no estamos en contra de que los pueblos originarios tengan sus reductos y puedan desarrollar sus actividades, pero sí consideramos de que esto de que puedan pedir, no sé, 40, 50.000 hectáreas de un sector y dejarlo totalmente improductivo no es lo correcto. O sea, aquí el territorio es para que todos los chilenos podamos desarrollar nuestras actividades”, afirmó.

Presencia del Estado e inversiones en el territorio antártico

Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de que las autoridades nacionales mantengan una visión estratégica y sostenida respecto de Magallanes, particularmente en materia de infraestructura, conectividad y presencia en el territorio antártico.

Fernández manifestó que espera que el interés que ha surgido durante los últimos meses por el estrecho de Magallanes y la Antártica se traduzca en inversiones concretas y no quede limitado a visitas oficiales o declaraciones públicas.

En ese sentido, recordó la experiencia de Villa Las Estrellas, cuyas instalaciones, según indicó, se fueron deteriorando por falta de reconstrucción y continuidad en las inversiones.

“Nosotros hemos dejado de tener o hemos perdido mucho territorio por no marcar presencia con gente en los lugares”, advirtió.

A su juicio, mantener instalaciones, personas y capacidades operativas en el territorio antártico es fundamental para sostener la presencia chilena y respaldar los intereses nacionales a futuro.

También destacó el proyecto del muelle en Bahía Fildes y las inversiones de empresas vinculadas a la actividad antártica, mencionando el trabajo de Antártica 21 y Aerovías DAP.

Fernández recalcó que las inversiones necesarias para desarrollar infraestructura antártica deben provenir principalmente del nivel central y no depender exclusivamente de los recursos regionales.

“Y por otro lado también, que las inversiones que son cuantiosas que hay que hacer en el territorio antártico se puedan hacer desde el nivel central, no pensar en que la región va a abordar eso con los fondos regionales, porque eso es utópico”, sostuvo.

Desarrollo económico: cuestiona la falta de una estrategia de largo plazo

En materia productiva, Fernández planteó que Magallanes ha tendido a concentrar sus expectativas en distintas actividades económicas que, en determinados momentos, son presentadas como motores principales del desarrollo regional, pero que posteriormente pierden fuerza sin que existan alternativas suficientemente consolidadas.

Como ejemplos mencionó Mina Pecket, la actividad del carbón, los hidrocarburos y las expectativas generadas en torno al hidrógeno verde.

A su juicio, la región ha respondido de manera reactiva a las oportunidades económicas, sin establecer una planificación integral que permita mantener fuentes de empleo e ingresos a través del tiempo.

“Yo creo que vamos jugando en la agenda corta y le vamos poniendo fichas a lo que va apareciendo”, señaló.

En esa línea, recordó que el cierre de determinadas actividades productivas no siempre ha estado acompañado de nuevas alternativas laborales para quienes dependían de ellas.

“Aquí se cerró un invierno por un tema ecológico o lo que queramos llamarle, pero no se generaron otras fuentes de trabajo para reemplazar a eso. Algunas personas se fueron a trabajar al norte, desaparecieron entonces. Yo, desde mi punto de vista, es la región. Vamos matando una cosa tras otra y vamos cambiando, pero no tenemos algo que pueda”, planteó.

El dirigente consideró que la salmonicultura se ha transformado en una actividad relevante para la economía regional, aunque también advirtió que enfrenta dificultades para ampliar sus operaciones debido a las restricciones y los tiempos de tramitación de permisos.

Salmonicultura: crecimiento con respeto al medioambiente y agilización de permisos

Consultado por las expectativas generadas durante la campaña presidencial en torno a la industria acuícola, la relocalización de centros de cultivo y la reducción de la permisología, Fernández sostuvo que es necesario avanzar en los procedimientos administrativos, pero manteniendo resguardos ambientales.

El vicepresidente regional del Partido Nacional Libertario señaló que los procesos de autorización pueden extenderse demasiado, dificultando la planificación y el crecimiento de las empresas.

“Los permisos toman mucho tiempo para poder desarrollarse. Entonces, cuando tenemos que cambiar una localización, a veces a lo mejor el permiso para ir a otro sector no está. No podemos ir creciendo con la velocidad que debiera de ser esto”, manifestó.

Sin embargo, recalcó que la expansión de la actividad debe realizarse respetando el medioambiente y evitando un crecimiento sin planificación.

“Todos estos avances y todas estas cosas hay que hacerlas respetando el medio ambiente, no es cierto, no podemos llegar y poner a destajo, a diestra y siniestra, localizaciones”, sostuvo.

De esta manera, planteó que el desafío consiste en compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental y contar con procedimientos que permitan entregar mayor certeza a los proyectos.

Hidrocarburos, turismo, ganadería y minería: diversificar las fuentes de empleo

Al ser consultado sobre las actividades que deberían recibir mayor impulso en Magallanes, Fernández planteó que no existe un solo sector que pueda sostener el desarrollo regional y que resulta necesario distribuir las inversiones y las oportunidades entre distintas áreas económicas.

“Yo creo que tenemos que dividir todos nuestros recursos, no como se dice en jerga, hay que poner los huevos en distintas canastas. No pueden estar todos en una”, afirmó.

En ese sentido, destacó el crecimiento del turismo durante los últimos años, pero advirtió que la región no puede depender exclusivamente de esa actividad.

También manifestó que los hidrocarburos deben seguir siendo considerados dentro de la matriz productiva regional. En ese contexto, mencionó la visita de Johannes Kaiser a Cerro Sombrero y San Gregorio, donde se abordó la actividad vinculada a este sector.

Fernández sostuvo que la disponibilidad de gas en Magallanes abre posibilidades para estudiar nuevos proyectos industriales, recordando las propuestas que existieron en el pasado para instalar una planta de amoníaco y urea.

Como argumento, mencionó la relevancia internacional de los fertilizantes y las dificultades de abastecimiento que pueden producirse debido a conflictos internacionales.

“Hoy día, a nivel mundial, los fertilizantes y sobre todo la urea, por las guerras que hay en Ucrania, es uno de los países principales exportadores y abastecedores de urea para la agricultura. Está en guerra y no ha podido. Entonces, a lo mejor, ¿por qué no estudiamos y vemos con el gas que tenemos si podemos producir?”, planteó.

El dirigente también expresó cautela respecto de las expectativas asociadas al hidrógeno verde, señalando que, a su juicio, todavía es necesario evaluar su nivel de madurez y las posibilidades reales de desarrollo industrial.

Junto con ello, propuso fortalecer la ganadería, actividad que históricamente tuvo un papel relevante en la economía regional, pero que ha disminuido en comparación con décadas anteriores.

Fernández relacionó esta situación con el deterioro de las praderas y los efectos de la sequía y el cambio climático, además de la reducción de la masa ovina.

Finalmente, mencionó la minería como otra alternativa que podría explorarse, considerando usos industriales distintos a la explotación tradicional del carbón.

Zona Franca y leyes de excepción: plantea revisar el modelo de concesión

La entrevista también abordó el funcionamiento de las leyes de excepción y el futuro de Zona Franca, especialmente ante el debate sobre las condiciones que deberían regir una nueva concesión a partir de 2030.

Fernández sostuvo que instrumentos como el DL 15 y el DL 889 han representado un apoyo para la actividad empresarial regional, aunque consideró que algunas normas requieren una revisión para hacerlas más ágiles.

Respecto de Zona Franca, manifestó que el modelo actual no sería sostenible en el largo plazo y que la próxima concesión debería incorporar cambios en la relación entre los ingresos que recibe el Gobierno Regional y los costos que deben asumir usuarios y locatarios.

El dirigente recordó que, durante su período como intendente, le correspondió recibir los recursos que la concesión entrega al Gobierno Regional, pero cuestionó que ese mecanismo pueda terminar afectando los precios y las tarifas para quienes utilizan el recinto.

“Yo creo que Zona Franca, así el modelo que tenemos hoy día creo que no es viable por mucho tiempo más en una nueva concesión tiene que cambiar esto”, afirmó.

En su análisis, la discusión debería considerar si resulta conveniente mantener los actuales niveles de recursos destinados al Gobierno Regional o privilegiar una reducción de los costos para los usuarios y comerciantes.

“¿A lo mejor no sería preferible que Zona Franca le entregue menos recursos al Gobierno Regional y tenga y pueda bajar los precios a los usuarios? Porque hoy día toda esa plata sale de los usuarios y de los locatarios”, planteó.

Fernández también manifestó preocupación por los cambios tarifarios y los costos que enfrentan los comerciantes, señalando que el funcionamiento de la concesión debería contemplar condiciones más equilibradas entre las partes.

Evaluación del Gobierno: cuestiona dificultades en la comunicación de sus avances

En el último tramo de la entrevista, el vicepresidente regional del Partido Nacional Libertario realizó una evaluación de los primeros ocho meses de la actual administración gubernamental, poniendo énfasis en las dificultades comunicacionales del Ejecutivo.

Fernández reconoció que el Gobierno ha registrado avances en distintas materias, pero consideró que estos no han logrado ser transmitidos adecuadamente a la ciudadanía, lo que genera una percepción de estancamiento.

“Nosotros hemos visto que en estos 8 meses de Gobierno, si bien el Gobierno ha tenido algunos avances, pero el tema principal es que no ha sabido comunicar lo que está haciendo, ¿no es cierto? La ciudadanía no se entera de lo que se va avanzando, son malos comunicadores y eso nos pasa a nivel nacional, como también a nivel local”, sostuvo.

Agregó que, en ocasiones, las autoridades conocen las medidas que se están implementando, pero la información no llega de manera efectiva a la población.

“De repente, cuando uno habla con las personas que están en el Gobierno, dice: ‘No, es que hicimos esto y estamos haciendo esto otro’. Pero la ciudadanía no se entera de eso. Entonces pensamos de que las cosas no avanzan, que estamos en el mismo statu quo”, explicó.

Finalmente, Fernández también se refirió a decisiones gubernamentales que, a su juicio, no han sido oportunas desde el punto de vista político o comunicacional, mencionando la controversia relacionada con las rebajas de condenas.

“Han habido algunos problemas de parte del Gobierno en que, como se dice, se han estado disparando a los pies. Si bien las cosas a veces pueden ser factibles de realizar, pero políticamente no es el momento o no está bien”, concluyó.

La conversación permitió conocer la visión del Partido Nacional Libertario a nivel regional sobre los principales desafíos de Magallanes, con énfasis en la necesidad de fortalecer la presencia del Estado, diversificar la matriz productiva, revisar instrumentos económicos y establecer una planificación que permita sostener el desarrollo de la región más allá de las prioridades de cada período.





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