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12 de noviembre de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL EXTIENDE PLAZO DE PARTICIPACIÓN EN SU CONSULTA CIUDADANA 2026

​La ciudadanía podrá entregar sus opiniones y propuestas hasta el viernes 13 de noviembre, a través de una encuesta virtual abierta a todo público. El proceso también contempla una instancia presencial dirigida a jóvenes privados de libertad.

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El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil extendió hasta el viernes 13 de noviembre el plazo para participar en su segunda Consulta Ciudadana Participativa 2026, instancia que busca recoger opiniones, percepciones y propuestas de la ciudadanía para fortalecer la gestión institucional y los procesos de reinserción social de adolescentes y jóvenes.

La consulta contempla dos modalidades de participación: una encuesta virtual, abierta al público general, y una instancia presencial destinada a jóvenes atendidos por el Servicio que se encuentran privados de libertad.

El proceso se enmarca en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y la normativa institucional de participación ciudadana.

Con su presencia extendida a todas las regiones del país, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil busca seguir fortaleciendo su vínculo con la ciudadanía y dar a conocer el trabajo que desarrolla en materia de reinserción. En ese escenario, la Consulta Ciudadana constituye una oportunidad para recoger opiniones sobre la labor institucional, conocer cuánto sabe la comunidad acerca de sus programas y reconocer el valor que atribuye a la reinserción social juvenil.

Los aportes recibidos también permitirán reconocer ámbitos en los que es posible avanzar, especialmente en materia de participación y colaboración entre instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. Esta vinculación resulta clave para ampliar las alternativas de formación, capacitación, inserción laboral e inclusión social disponibles para adolescentes y jóvenes.

En este sentido, el Servicio releva la importancia de incorporar distintas miradas en el desarrollo de su gestión, entendiendo que la reinserción social es una tarea que requiere del compromiso y la colaboración de diversos sectores.
Los resultados de la Consulta Ciudadana permitirán contar con evidencia para orientar las prioridades institucionales del período 2027, identificar brechas y oportunidades de mejora, y fortalecer la difusión de la oferta programática del Servicio.

Además, la información recogida contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios y sus familias, ampliar las oportunidades de colaboración público-privada y robustecer los mecanismos permanentes de participación ciudadana.
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