Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
EDELMAG
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

4 de noviembre de 2026

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA CONSULTA CIUDADANA DEL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

El proceso concluye el 8 de noviembre, y se puede participar en modalidad virtual abierta a la ciudadanía y en otra instancia presencial dirigida a jóvenes que se encuentran privados de libertad.

Segunda Consulta Ciudadana
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil inició su segunda Consulta Ciudadana Participativa, una instancia que busca recoger opiniones, percepciones y propuestas de la ciudadanía para fortalecer el trabajo institucional y los procesos de reinserción social de adolescentes y jóvenes.

La consulta concluye el 8 de noviembre y contempla dos modalidades de participación: una encuesta virtual dirigida al público general y una instancia presencial destinada a jóvenes atendidos por el Servicio que se encuentran privados de libertad.

César Montiel, director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes hace un llamado a la comunidad a participar. "La participación de los distintos actores sociales es fundamental para avanzar hacia procesos de reinserción sostenibles, que favorezcan la integración social y la construcción de nuevas oportunidades para los jóvenes. Esperamos poder contar con la opinión de la comunidad, que nos permitirá fortalecer programas como el de educación, capacitación, empleo, inclusión y desarrollo personal para adolescentes y jóvenes".

La autoridad regional informó además del link mediante el cual se puede participar de manera virtual: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=sITQqxvRC0WT5ld_4L5u0MhwJzD7ZdRKsVKLQPbWpL1UOFJWQVkxVkVSWU0yMFFTS1JGWTk4Qkg5UC4u
Este proceso se enmarca en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y la normativa institucional de participación ciudadana.

En 2026, la implementación gradual del Servicio alcanza un hito relevante con su despliegue a nivel nacional. En este contexto, la consulta busca ampliar el diálogo con la ciudadanía y conocer su percepción sobre el quehacer institucional, el nivel de conocimiento de sus programas y la valoración de la reinserción social juvenil como política pública.

Aportes para fortalecer la gestión institucional

Los resultados de la Consulta Ciudadana permitirán contar con evidencia para orientar las prioridades institucionales del período 2027, identificar brechas y oportunidades de mejora, y fortalecer la difusión de la oferta programática del Servicio.

Además, la información recogida contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios y sus familias, ampliar las oportunidades de colaboración público-privada y robustecer los mecanismos permanentes de participación ciudadana.
De esta manera, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil busca consolidar espacios de diálogo y colaboración que permitan recoger las perspectivas de la ciudadanía e incorporarlas al fortalecimiento de las políticas y programas destinados a la reinserción social juvenil.
1 (1)

REINSERCIÓN JUVENIL Y GENDARMERÍA FORTALECEN COORDINACIÓN EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

POLICÍA MARÍTIMA HALLA UN CUERPO EN PORVENIR DURANTE BÚSQUEDA DE MUJER DESAPARECIDA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Según los antecedentes de la investigación, la mujer fue vista por última vez el 30 de octubre. El 1 de noviembre, cerca de las 22:30 horas, se encontraron pertenencias suyas en el sector del cubo rompeolas de Punta Arenas.

Según los antecedentes de la investigación, la mujer fue vista por última vez el 30 de octubre. El 1 de noviembre, cerca de las 22:30 horas, se encontraron pertenencias suyas en el sector del cubo rompeolas de Punta Arenas.

policiamaritima
nuestrospodcast
Liceo María Behty

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA MAGALLANES ANUNCIA HISTÓRICA INVERSIÓN SUPERIOR A LOS $1.660 MILLONES PARA LA CONSERVACIÓN DE CUATRO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
Segunda Consulta Ciudadana

ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA CONSULTA CIUDADANA DEL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
Bus TransAlerce

TRANSALERCE SUPERA LAS 545 MIL SUBIDAS DE PASAJEROS EN OCTUBRE Y ALCANZA UN NUEVO RÉCORD MENSUAL

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
RADIO-LAPOLAR_ANTIPARASITARIO_250X250PX
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
CASINO SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
EDELMAG
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
banner El peso de la nieve_page-0001

DOCUMENTAL MAGALLÁNICO "EL PESO DE LA NIEVE" PARTICIPA EN DOK LEIPZIG 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.