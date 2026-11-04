ÚLTIMOS DÍAS PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA CONSULTA CIUDADANA DEL SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil inició su segunda Consulta Ciudadana Participativa, una instancia que busca recoger opiniones, percepciones y propuestas de la ciudadanía para fortalecer el trabajo institucional y los procesos de reinserción social de adolescentes y jóvenes.





La consulta concluye el 8 de noviembre y contempla dos modalidades de participación: una encuesta virtual dirigida al público general y una instancia presencial destinada a jóvenes atendidos por el Servicio que se encuentran privados de libertad.

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César Montiel, director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes hace un llamado a la comunidad a participar. "La participación de los distintos actores sociales es fundamental para avanzar hacia procesos de reinserción sostenibles, que favorezcan la integración social y la construcción de nuevas oportunidades para los jóvenes. Esperamos poder contar con la opinión de la comunidad, que nos permitirá fortalecer programas como el de educación, capacitación, empleo, inclusión y desarrollo personal para adolescentes y jóvenes".

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https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=sITQqxvRC0WT5ld_4L5u0MhwJzD7ZdRKsVKLQPbWpL1UOFJWQVkxVkVSWU0yMFFTS1JGWTk4Qkg5UC4u La autoridad regional informó además del link mediante el cual se puede participar de manera virtual:

Este proceso se enmarca en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y la normativa institucional de participación ciudadana.





En 2026, la implementación gradual del Servicio alcanza un hito relevante con su despliegue a nivel nacional. En este contexto, la consulta busca ampliar el diálogo con la ciudadanía y conocer su percepción sobre el quehacer institucional, el nivel de conocimiento de sus programas y la valoración de la reinserción social juvenil como política pública.





Aportes para fortalecer la gestión institucional





Los resultados de la Consulta Ciudadana permitirán contar con evidencia para orientar las prioridades institucionales del período 2027, identificar brechas y oportunidades de mejora, y fortalecer la difusión de la oferta programática del Servicio.

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Además, la información recogida contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios y sus familias, ampliar las oportunidades de colaboración público-privada y robustecer los mecanismos permanentes de participación ciudadana.

De esta manera, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil busca consolidar espacios de diálogo y colaboración que permitan recoger las perspectivas de la ciudadanía e incorporarlas al fortalecimiento de las políticas y programas destinados a la reinserción social juvenil.