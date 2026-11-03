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3 de noviembre de 2026

MAGALLÁNICO SEGUNDO AGUILAR, EL DOBLE OFICIAL DE PEDRO FERNÁNDEZ, DESTACA SU EXITOSO PRESENTE MUSICAL Y TELEVISIVO

Almorzando con Checho

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El cantante magallánico Segundo Aguilar, reconocido como el doble oficial de Pedro Fernández, participó esta tarde en el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla en Polar Comunicaciones, instancia en la que compartió detalles de su trayectoria artística, sus recientes participaciones televisivas y el positivo momento profesional que atraviesa.

Durante la conversación, el artista destacó que actualmente se encuentra dedicado al 100% a la música, con una agenda que contempla presentaciones durante todos los fines de semana y algunos días de la semana en distintas ciudades del país. Asimismo, valoró la vitrina que le ha significado su participación en el programa Dale Play de Mega, donde participa como invitado musical, experiencia que le ha permitido ampliar su reconocimiento y acceder a nuevos escenarios, incluyendo casinos y espacios de espectáculos.

Radicado actualmente en la Región de La Araucanía, Aguilar también recordó con cariño sus raíces en Punta Arenas y manifestó su interés por regresar a su ciudad natal para realizar una presentación, adelantando que existen conversaciones al respecto. Finalmente, invitó a sus seguidores, especialmente a quienes lo recuerdan desde Magallanes, a mantenerse atentos a sus redes sociales y seguir sus próximas presentaciones y apariciones televisivas.


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