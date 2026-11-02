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2 de noviembre de 2026

FFOIP 2026: AGRUPACIÓN CUEQUERA ESMERALDA CONVIERTE LA CUECA EN UNA HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA

La iniciativa, financiada con $2,5 millones del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, benefició a 30 mujeres mayores del Barrio Prat de Punta Arenas, promoviendo la participación sociocultural, la prevención y el acceso a derechos.

Retrato de grupo en trajes folclóricos

Con una propuesta que vincula las tradiciones folclóricas con la seguridad comunitaria y la integración social, la Agrupación Cuequera Esmeralda desarrolló el proyecto “Cueca Segura, Prestigio y Prestancia”, iniciativa financiada con $2.500.000 a través del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) 2026.

 
El proyecto, cuya jornada de cierre se realizó el 29 de octubre en la sede de la Junta de Vecinos N°1 del Barrio Prat, en Punta Arenas, estuvo dirigido a 30 mujeres mayores, quienes participaron en un proceso de formación y encuentro comunitario a través de la danza nacional.

 
La iniciativa contempló 70 horas de talleres presenciales, distribuidos en sesiones de dos horas y cuatro jornadas semanales, bajo la dirección de los monitores de danza Fabián Díaz y Rosa María Cárdenas. A través de estas actividades se buscó fortalecer los vínculos entre vecinos, fomentar la participación de las personas mayores y promover la ocupación activa de los espacios comunitarios.

 
Uno de los elementos centrales del proyecto fue la incorporación de la modalidad de cueca sola y grupal femenina, generando nuevas oportunidades de participación para las mujeres mayores y promoviendo su autonomía, protagonismo y expresión cultural, sin que la presencia de una pareja masculina fuera una condición para participar de esta tradición.

 
Asimismo, la propuesta incorporó un componente de prevención y acceso a derechos, mediante la vinculación con instituciones públicas como Carabineros de Chile, a través de su Oficina de Integración Comunitaria (MICC); la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG). Estas coordinaciones permitieron acercar información y herramientas de prevención, orientación jurídica y protección de los derechos de las mujeres al espacio vecinal.

 
Al respecto, el seremi de Gobierno de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa, destacó el aporte de las organizaciones sociales y el impacto que tienen estas iniciativas en las comunidades de la región.

 
“Como Gobierno, valoramos el trabajo que realizan las organizaciones sociales en nuestra región, porque son ellas las que conocen las necesidades de sus comunidades y transforman esos desafíos en iniciativas concretas. A través del FFOIP estamos entregando herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos, fortalecer la participación y generar espacios de encuentro. En este caso, vemos cómo una tradición tan nuestra como la cueca también puede convertirse en una oportunidad para acompañar a nuestras personas mayores, promover sus derechos y fortalecer la vida comunitaria en Punta Arenas”, señaló la autoridad regional.

 
De esta manera, el proyecto buscó ir más allá de la enseñanza de la danza, utilizando el folclore como una herramienta de encuentro, participación y fortalecimiento de la vida comunitaria, especialmente para personas mayores que enfrentan situaciones de aislamiento social.

 
La experiencia de la Agrupación Cuequera Esmeralda, representada legalmente por José Navarro Valenzuela y coordinada por Adriana Hechenleitner Carrasco, da cuenta de cómo las organizaciones sociales pueden desarrollar iniciativas que rescatan las tradiciones, fortalecen la organización vecinal y contribuyen a generar espacios comunitarios más participativos y vinculados con las instituciones públicas.

 
El Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) permite financiar proyectos de organizaciones sociales sin fines de lucro, promoviendo la participación ciudadana, el fortalecimiento de la sociedad civil y el desarrollo de iniciativas que respondan a las necesidades de sus comunidades.

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DELEGADA PRESIDENCIAL DESTACA ADJUDICACIÓN DE FONDO SENAMA POR AGRUPACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE CERRO SOMBRERO

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