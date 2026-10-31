Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
BANNER DICKIES
banner buses fernandez
3423221b-e287-4190-92be-726b76d94389-medium-standard-q100
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
BANNER CANCER RED SALUD 02
Tabsa-250_Tabsa24
Yoppen 336x336
GASCO NO MAS PAPEL
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

31 de octubre de 2026

MUNICIPALIDAD DE NATALES BUSCA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL ELEAM Y EVITAR EL TRASLADO DE SUS RESIDENTES

​La alcaldesa Ana Mayorga solicitó evaluar un arriendo transitorio para dar continuidad al hogar, mientras avanzan las gestiones para construir una residencia municipal definitiva. Actualmente, el establecimiento atiende a 19 personas mayores.

Imagen2

La Municipalidad de Natales busca una alternativa que permita mantener en funcionamiento el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y evitar el traslado de sus residentes. La prioridad, según el municipio, es entregar certezas a las personas mayores, sus familias y los equipos que trabajan en el hogar.

Actualmente, el ELEAM atiende a 19 personas, con una capacidad autorizada para 20 residentes. Su operación es administrada por el municipio mediante un convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). Sin embargo, la solicitud de restitución del inmueble por parte de CONAPRAN y una comunicación de SENAMA, del pasado 12 de agosto, sobre una reubicación gradual y preventiva, mantienen en incertidumbre la continuidad del servicio.

Frente a este escenario, la alcaldesa Ana Mayorga solicitó avanzar en una alternativa de arriendo transitorio del inmueble actual, con una eventual vía de financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y en coordinación con SENAMA y CONAPRAN. Para concretarla, aún deben definirse el monto, las condiciones y duración del arriendo, además de la continuidad del convenio y los recursos para mantener la operación.

El municipio precisó que el convenio vigente se extiende hasta el 30 de abril de 2027, aunque esa fecha no constituye por sí sola un cierre formalmente decretado. No obstante, la incertidumbre sobre la disponibilidad del inmueble dificulta la planificación y hace necesario que las instituciones involucradas definan oportunamente una alternativa.

En paralelo, la Municipalidad de Natales trabaja en el proyecto de una residencia municipal definitiva, que se proyecta para atender a 30 personas mayores. Para avanzar, dispuso de un terreno propio y destinó a un profesional con dedicación exclusiva a la elaboración del diseño, con el objetivo de gestionar financiamiento externo para su construcción.

La alcaldesa señaló que ambas iniciativas deben avanzar en paralelo: una respuesta transitoria para mantener el hogar actual y una solución permanente para fortalecer la atención de las personas mayores de la comuna.


PIANO (1)

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DEL PIANISTA PABLO BENDERSKY

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL REGISTRÓ MÁS DE 11 MIL VISITAS EN MAGALLANES

Leer Más

​La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.

​La 13.ª edición de la celebración reunió 11.341 visitas durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre, con más de 50 actividades gratuitas en cuatro comunas de la región. Este año, la programación destacó el legado de la cultura chilota en la zona austral.

MUELLE LORETO_PATRIMONIO TERATRALIZADO
nuestrospodcast
Imagen2

MUNICIPALIDAD DE NATALES BUSCA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL ELEAM Y EVITAR EL TRASLADO DE SUS RESIDENTES

ARCA NOVIOS
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
Imagen2

MUNICIPALIDAD DE NATALES BUSCA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL ELEAM Y EVITAR EL TRASLADO DE SUS RESIDENTES

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
ANDES SALUD
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
banner methanex
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
utramag

CONFEDERACIÓN CENTRO SUR ADVIERTE POSIBLE PARALIZACIÓN SI NO EXISTEN SOLUCIONES PARA LAS PYMES CAMIONERAS

CARTA AL DIRECTOR

CARTA AL DIRECTOR

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
BANNER CORCORANEXPRES 250
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
publicite
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
bbnnnataleslpa

BIENES NACIONALES Y MUNICIPIO DE NATALES CONSOLIDAN ALIANZA PARA CAPACITAR EQUIPOS Y PROTEGER EL PATRIMONIO FAMILIAR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.