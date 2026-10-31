MUNICIPALIDAD DE NATALES BUSCA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO EL ELEAM Y EVITAR EL TRASLADO DE SUS RESIDENTES

La Municipalidad de Natales busca una alternativa que permita mantener en funcionamiento el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y evitar el traslado de sus residentes. La prioridad, según el municipio, es entregar certezas a las personas mayores, sus familias y los equipos que trabajan en el hogar.

Actualmente, el ELEAM atiende a 19 personas, con una capacidad autorizada para 20 residentes. Su operación es administrada por el municipio mediante un convenio con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA). Sin embargo, la solicitud de restitución del inmueble por parte de CONAPRAN y una comunicación de SENAMA, del pasado 12 de agosto, sobre una reubicación gradual y preventiva, mantienen en incertidumbre la continuidad del servicio.

Frente a este escenario, la alcaldesa Ana Mayorga solicitó avanzar en una alternativa de arriendo transitorio del inmueble actual, con una eventual vía de financiamiento del Gobierno Regional de Magallanes y en coordinación con SENAMA y CONAPRAN. Para concretarla, aún deben definirse el monto, las condiciones y duración del arriendo, además de la continuidad del convenio y los recursos para mantener la operación.

El municipio precisó que el convenio vigente se extiende hasta el 30 de abril de 2027, aunque esa fecha no constituye por sí sola un cierre formalmente decretado. No obstante, la incertidumbre sobre la disponibilidad del inmueble dificulta la planificación y hace necesario que las instituciones involucradas definan oportunamente una alternativa.

En paralelo, la Municipalidad de Natales trabaja en el proyecto de una residencia municipal definitiva, que se proyecta para atender a 30 personas mayores. Para avanzar, dispuso de un terreno propio y destinó a un profesional con dedicación exclusiva a la elaboración del diseño, con el objetivo de gestionar financiamiento externo para su construcción.

La alcaldesa señaló que ambas iniciativas deben avanzar en paralelo: una respuesta transitoria para mantener el hogar actual y una solución permanente para fortalecer la atención de las personas mayores de la comuna.

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