DIRECTOR DE CORFO MAGALLANES DESTACA PROGRAMAS PARA POTENCIAR EL TURISMO DE INVIERNO Y EL DESARROLLO ANTÁRTICO EN LA REGIÓN

El director de Corfo Magallanes, Javier Romero, analizó en Punta Arenas las proyecciones económicas y los desafíos de la institución para la región. Durante una reciente emisión de Patagonia on Tour, espacio emitido por Polar Comunicaciones, la autoridad realizó un balance positivo de sus primeros seis meses de gestión. En ese contexto, destacó la relevancia de los actuales subsidios y programas de entorno para impulsar a los emprendedores locales y fortalecer la competitividad de la zona austral.

Durante su intervención en Patagonia on Tour, Romero detalló los avances del programa Transforma Antártica, una iniciativa a siete años que proyecta una inversión de 1.600 millones de pesos. Asimismo, adelantó la pronta ejecución de un Programa Territorial Integrado (PTI) de turismo focalizado en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. El director subrayó que estas decisiones estratégicas responden a los ejes del Comité de Desarrollo Productivo Regional, donde el sector turístico concentró cerca del 50% del presupuesto planificado para 2026.

Finalmente, la autoridad valoró el impacto de la red asociativa respaldada por Corfo que busca desestacionalizar el turismo de invierno en Torres del Paine, hito que recientemente permitió la exitosa visita de operadores internacionales. En diálogo con la emisora, Romero concluyó compartiendo una visión a futuro sobre la industria local: expresó que su gran sueño para el territorio es la creación de un centro de esquí potente, infraestructura que, desde su perspectiva, permitiría asegurar el flujo de visitantes durante todo el año.



