FUNDACIÓN INTEGRA CELEBRA 36 AÑOS CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES PARA TODA LA VIDA EN MAGALLANES

​Valorando su historia, reconociendo a quienes la han construido y reafirmando su propósito de construir oportunidades para toda la vida, Fundación Integra celebró sus 36 años, junto a equipos educativos, de oficina regional, autoridades e invitados especiales, en una significativa ceremonia realizada en el salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.



La jornada estuvo marcada por el reconocimiento a trabajadoras y trabajadores por su trayectoria, compromiso y dedicación, especialmente, a quienes cuentan con 15, 20, 25, 30 y 35 años contribuyendo a la gran labor de Fundación Integra en Magallanes. Un emotivo momento se vivió en la entrega del galvano por 35 años, a don Luis Ojeda, quien desde 1991 apoya el funcionamiento de la oficina regional y jardines infantiles, como auxiliar de servicios y junior de la Dirección Regional.



También se otorgó un reconocimiento especial por trayectoria a Ivette Muñoz Vargas, jefa del departamento Educativo, quien lleva 28 años en Fundación Integra, aportando desde diferentes roles y con su mirada técnica educativa al desarrollo de la primera infancia.



Finalmente, se entregó el reconocimiento "Espíritu Integra" a dos trabajadoras: Lilian Acevedo Neira, administrativa del departamento Educativo de la Dirección Regional; y Marlene Díaz Haro, educadora de párvulos de la sala cuna y jardín infantil Akar, por inspirar y dar vida al propósito de Fundación Integra.



El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “estamos celebrando nuestro aniversario institucional, son 36 años acompañando a niñas y niños en sus primeros años, construyendo oportunidades junto a nuestros equipos, familias y comunidades. Y en esta significativa ceremonia, hoy queremos poner en valor aquello que nos une como institución, reafirmando nuestro compromiso con la educación y cuidado de la primera infancia, y reconociendo la trayectoria y el compromiso de quienes hacen realidad este propósito cada día”.



Por su parte, el seremi de Educación, José Raúl Alvarado Díaz, destacó que "Fundación Integra ha acompañado la educación y el desarrollo de más de un millón de niños en todo el país, y en Magallanes valoramos el trabajo de calidad que realizan sus equipos”. Asimismo, enfatizó que la educación es una tarea compartida e invitó a sumarse a Chile Aprende y Avanza, “para que juntos sigamos generando mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo desde los primeros años de vida”.



Mientras que el seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, plateó que “como Gobierno, valoramos profundamente la trayectoria de Fundación Integra y su compromiso con la educación parvularia, el desarrollo integral de la niñez y la igualdad de oportunidades. Creemos que invertir en la primera infancia es invertir en el futuro de Chile, y por eso reconocemos la labor de sus trabajadoras y trabajadores, cuyo compromiso diario permite avanzar hacia una sociedad con más oportunidades y mayor equidad desde los primeros años de vida”.



Acompañaron este importante hito institucional el seremi de Educación, José Raúl Alvarado; el seremi de Gobierno, Ángel Roa; el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha; la directora (s) de Junji Magallanes, Marisol Villegas; la profesional de la Unidad de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Carolina Moraga; la representante del Departamento de Educación de la Secreduc, Cecilia Delgado; integrantes de la oficina regional de Fundación Integra, equipos educativos, y familias.





