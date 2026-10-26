MUNICIPIO REALIZÓ OPERATIVO VETERINARIO MASIVO EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

La Municipalidad de Punta Arenas realizó este sábado 24 de octubre un operativo veterinario masivo en la Escuela España, ubicada en el sector sur de la ciudad, para promover la tenencia responsable y facilitar el acceso a la atención preventiva de mascotas.



La jornada contempló 120 cupos para perros, con implantación de microchips, vacunación antirrábica, administración de antiparasitarios y apoyo en el registro nacional de mascotas.





"Gracias a la directora por habernos prestado su gimnasio y gracias también al Ejército por habernos colaborado con un veterinario, de tal manera que las decenas de personas que vinieron con sus mascotas fueron atendidas de manera muy rápida", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.





Entre los asistentes al operativo estuvo Eduardo Guzmán, quien acudió con su perro Emilio para recibir atención veterinaria. "Estupenda, estupenda, porque es una facilidad grande, demasiado, que nos da, sobre todo a las personas que son del sector sur, y mejor aún para los perros", comentó.

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En cuanto a la jornada de adopción, el jefe comunal reiteró la importancia de preferir la adopción por sobre la compra de mascotas. "Hay personas que están buscando tener un nuevo integrante de su familia, así que en vez de comprar los invitamos a que puedan ir directamente hasta nuestro canil, como fue hoy sábado, la vez pasada hubo dos adopciones y lo que buscamos finalmente es que no compren, que adopten. Son perritos que lo único que están buscando es un hogar para entregar todo el cariño que las mascotas entregan", expresó.

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Actualmente, el recinto alberga a 39 caninos, de los cuales 33 están disponibles para adopción, con edades que van desde los nueve meses hasta los 12 años.

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Sobre las cifras de atención primaria, desde la Unidad de Tenencia Responsable del municipio destacaron que entre enero y octubre de 2026 se han atendido 2.113 mascotas, de las cuales 1.247 corresponden a perros y 866 a gatos. En el mismo período se han implantado 1.177 microchips, administrado 1.706 vacunas antirrábicas y suministrado 2.913 tratamientos antiparasitarios.