Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
aguas magallanes 2
publicite aqui
MET LIFE
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui

26 de octubre de 2026

MUNICIPIO REALIZÓ OPERATIVO VETERINARIO MASIVO EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

​En paralelo, el Centro de Rescate Canino Municipal realizó una nueva jornada de adopción para promover la tenencia responsable.

AA 1
La Municipalidad de Punta Arenas realizó este sábado 24 de octubre un operativo veterinario masivo en la Escuela España, ubicada en el sector sur de la ciudad, para promover la tenencia responsable y facilitar el acceso a la atención preventiva de mascotas.

La jornada contempló 120 cupos para perros, con implantación de microchips, vacunación antirrábica, administración de antiparasitarios y apoyo en el registro nacional de mascotas.

"Gracias a la directora por habernos prestado su gimnasio y gracias también al Ejército por habernos colaborado con un veterinario, de tal manera que las decenas de personas que vinieron con sus mascotas fueron atendidas de manera muy rápida", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Entre los asistentes al operativo estuvo Eduardo Guzmán, quien acudió con su perro Emilio para recibir atención veterinaria. "Estupenda, estupenda, porque es una facilidad grande, demasiado, que nos da, sobre todo a las personas que son del sector sur, y mejor aún para los perros", comentó.

En cuanto a la jornada de adopción, el jefe comunal reiteró la importancia de preferir la adopción por sobre la compra de mascotas. "Hay personas que están buscando tener un nuevo integrante de su familia, así que en vez de comprar los invitamos a que puedan ir directamente hasta nuestro canil, como fue hoy sábado, la vez pasada hubo dos adopciones y lo que buscamos finalmente es que no compren, que adopten. Son perritos que lo único que están buscando es un hogar para entregar todo el cariño que las mascotas entregan", expresó.

Actualmente, el recinto alberga a 39 caninos, de los cuales 33 están disponibles para adopción, con edades que van desde los nueve meses hasta los 12 años.

Sobre las cifras de atención primaria, desde la Unidad de Tenencia Responsable del municipio destacaron que entre enero y octubre de 2026 se han atendido 2.113 mascotas, de las cuales 1.247 corresponden a perros y 866 a gatos. En el mismo período se han implantado 1.177 microchips, administrado 1.706 vacunas antirrábicas y suministrado 2.913 tratamientos antiparasitarios.
detenidosmicrotrafico22102026

PDI DETUVO A TRES PERSONAS POR MICROTRÁFICO DE DROGAS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
aguas magallanes 2

CADEM: KAST BAJA POR PRIMERA VEZ DEL 30% DE APROBACIÓN Y 92% RECHAZA REBAJAS DE PENAS A CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES

Leer Más

Según el sondeo, solo un 19% de los consultados aprueba la forma como el gobierno está gestionando el área de justicia. También retrocedieron los atributos personales del Mandatario, con bajas de hasta nueve puntos en un mes.

Según el sondeo, solo un 19% de los consultados aprueba la forma como el gobierno está gestionando el área de justicia. También retrocedieron los atributos personales del Mandatario, con bajas de hasta nueve puntos en un mes.

kastministrojusticia
nuestrospodcast
certificacion sercotec porvenir

SERCOTEC CERTIFICÓ EN PORVENIR BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE FOMENTO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER CANCER RED SALUD 02
YOPPERN NUEVO 336x336
certificacion sercotec porvenir

SERCOTEC CERTIFICÓ EN PORVENIR BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE FOMENTO

Yoppen 336x336
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
MET LIFE
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
bcf1d0d3-ac2e-43bb-9606-b2527ef8920f
umag
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
aguas magallanes 2
detenido

ADOLESCENTE DE 16 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO CON VIOLENCIA EN PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
publicite aqui
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
banner methanex
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
CASINO
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
c

DECLARACIÓN PÚBLICA | SOCIEDAD DE RENTAS INMOBILIARIAS SOBRE LA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.