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24 de octubre de 2026

PORVENIR CELEBRARÁ LA FIESTA DE LA PRIMAVERA CON MURGAS, DISFRACES Y MÚSICA EN VIVO

​La actividad se realizará este domingo 25 de octubre, desde las 14:00 horas, en calle Chiloé, frente a la plaza. La programación incluirá actividades infantiles, un desfile de murgas y disfraces, presentaciones musicales y participación de emprendedores locales.

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La comuna de Porvenir se prepara para celebrar la Fiesta de la Primavera 2026, una jornada que reunirá a las familias fueguinas en torno a la música, la creatividad y la participación comunitaria. Las actividades se desarrollarán este domingo 25 de octubre, en calle Chiloé, frente a la plaza.

La programación comenzará a las 14:00 horas con entrega de cotillón, pinta caritas, globoflexia y música, en un espacio pensado especialmente para niños, niñas y sus familias. A las 15:00 horas será el turno del desfile de murgas y disfraces, uno de los principales atractivos de la celebración.

La jornada continuará a las 17:00 horas con la presentación musical de Agrupación 12. La animación y la música en vivo estarán a cargo de Sebastián Amand, quien acompañará las distintas actividades hasta el cierre, previsto para las 18:00 horas.

La fiesta también contará con la participación de emprendedores locales, quienes ofrecerán sus productos al público, contribuyendo a promover el comercio y la actividad económica de la comuna.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de esta celebración primaveral, compartir en familia y participar de las actividades preparadas para llenar de música y color las calles de Porvenir.


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