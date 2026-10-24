AUTORIDADES INSPECCIONAN CIRCUITO DE LAS TRES HORAS DE PUERTO NATALES

El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, encabezó una inspección en terreno del circuito Dorotea de Puerto Natales, como parte de las coordinaciones para la versión 42 de la carrera automovilística Las Tres Horas. La actividad reunió a representantes de servicios públicos y de la organización para revisar las condiciones de seguridad del evento.

La competencia se desarrollará los días 30 y 31 de octubre. El viernes tendrá lugar la prueba clasificatoria, mientras que la carrera principal se disputará el sábado 31, entre las 16:00 y las 19:00 horas. Para esa jornada, se programó un corte de ruta a partir de las 15:30 horas.

Durante el recorrido se inspeccionaron sectores vinculados a la Ruta 9, el sector La Virgen, donde estará ubicado el puesto de mando, y Camino 4. También se revisaron puntos críticos del trazado, zonas de concentración de público y la disposición de banderilleros, vehículos de emergencia y equipos de respuesta.

La coordinación contempla la participación de Carabineros, Bomberos, equipos de ambulancias, SAMU, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, Vialidad, la Armada, CONAF, el Destacamento Acorazado N.º 5 Lanceros y las municipalidades de Puerto Natales y Torres del Paine, entre otras instituciones. El delegado presidencial llamó a respetar las medidas preventivas para evitar accidentes durante la competencia.

Desde Carabineros, el capitán Mauricio Pérez, de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, recalcó la importancia de mantener a los niños y demás espectadores a una distancia segura de la ruta y seguir las instrucciones del personal desplegado. En tanto, el municipio de Torres del Paine llamó a residentes, turistas y operadores turísticos a planificar sus desplazamientos debido a las restricciones de tránsito previstas para el sábado.

​

