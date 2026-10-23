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23 de octubre de 2026

CORPORACIÓN ESTADIO FISCAL INVITA A LA SEGUNDA JORNADA DE MEMORIA, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

La visita de María Luisa Ortiz, Jefa de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria marcará la pauta de actividades que impulsa la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional durante la semana en que se conmemora un nuevo Día Regional de los Patrimonios.

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​La Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional anuncia su Segunda Jornada de Memoria, Democracia y Ciudadanía, en el marco de un nuevo Día Regional de los Patrimonios. La agrupación de DDHH contempla una serie de actividades que se van a desarrollar entre los días jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de octubre. “Una de las principales características de todo el evento es que vamos a contar con la presencia de María Luisa Ortiz, ella es la Jefa del Área de Colecciones del Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile. Ella va a impartir un taller dirigido a estudiantes de pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la UMAG, así como también a otros estudiantes involucrados como voluntarios en nuestras actividades como corporación”, indicó Rodrigo González, coordinador del Sitio de Memoria Estadio Fiscal Punta Arenas.

 
Baldovino Gómez Alba, profesor, sobreviviente de prisión política y Presidente de la Corporación Estadio Fiscal, extendió la invitación a toda la comunidad: “Este fin de semana se realiza en Magallanes el Día del Patrimonio Regional. Por esta razón, la Corporación Estadio Fiscal Sitio Memoria realizará dos actividades. De 11 a 13 horas, una visita guiada y una intervención escénica. La memoria de Magallanes no solamente son los edificios. La memoria son también los hechos de la historia reciente y nuestro esfuerzo ha sido trabajar desde la educación, el arte y la cultura. Esta actividad es abierta a la comunidad. La asistencia ha sido mayoritaria de jóvenes, estudiantes y profesores, pero esta actividad está abierta a toda la comunidad” acotó.

Las actividades del Sitio de Memoria Estadio Fiscal cuentan con el financiamiento, patrocinio y apoyo de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, institución que propicia el encuentro, la reflexión y el diálogo, con tal de fortalecer en el presente y para el futuro, la convivencia y los vínculos para un horizonte común y compartido de Chile.

 
Programación completa

 
El jueves 22 de octubre, la profesional del Museo de la Memoria encabezará un espacio de actualización de contenidos en temas de memoria regional, implementando un trabajo de metodología para los estudiantes universitarios. Durante la tarde, en tanto, se realizará una actividad dirigida a las agrupaciones, que equivale a la segunda jornada de formación en memoria impulsada por la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, en donde van a participar integrantes de todas las agrupaciones que constituyen la mesa regional de Derechos Humanos. "Herramientas para el diseño de guiones que acompañen recorridos de Sitios de Memoria", será el tema que abordará María Luisa Ortiz Rojas, Jefa del Área de Colecciones e Investigación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile.

 
El viernes 23 en la tarde, en dependencias del IND, habrá una jornada de actualización de contenidos en temáticas de memoria regional y derechos humanos, dirigida especialmente a profesores de Historia. En una acción coordinada con la carrera de pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes y va a contar con la participación de profesores de dicha materia y en particular con Alumni de UMAG, como parte del trabajo que desarrolla la carrera con sus egresados y egresadas.

 
Finalmente, el día sábado 24 de octubre la Corporación Estadio Fiscal Memoria Regional participará en el Día Regional de los Patrimonios, presentando un programa que incluye diversas actividades, como una exposición fotográfica y maquetas, una intervención escénica bajo la Dirección de la actriz Nitzamé Mayorga y un recorrido por el estadio con la mediación de las estudiantes de Pedagogía en Historia y Cs. Sociales (UMAG) Valentina Subiabre, Priscila Velásquez y Francisca Carrasco. En estas actividades estarán presentes María Luisa Ortiz y Tomás Moulian.

 
Para obtener información detallada acerca de las actividades es posible visitar la cuenta en instagram @estadiofiscal_sitiodememoria o contactarse al correo electrónico [email protected]


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