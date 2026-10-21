DELEGADO RODOLFO MONCADA PARTICIPA EN COMISIÓN ESPECIAL DE CONECTIVIDAD REGIONAL

En el marco de su despliegue en Punta Arenas, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, participó en la Comisión Especial de Conectividad Regional del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia que se analizó la situación de los servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre subsidiados en las cuatro provincias de la región.

Durante la sesión, se revisaron los montos de los subsidios para el próximo año correspondientes a la Provincia Antártica Chilena, donde el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas, confirmó la continuidad de los servicios aéreos y marítimos, además del avance en la elaboración de las bases para una nueva licitación del transporte marítimo.

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Asimismo, se abordaron demandas históricas de la provincia, como la incorporación de transporte ganadero, el traslado de combustibles distintos al gas y la disponibilidad de espacios exclusivos para residentes.

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Estas instancias permiten analizar las necesidades de conectividad del territorio y avanzar en alternativas que contribuyan a mejorar el transporte y la conexión de las localidades más aisladas de la región.