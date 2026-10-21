21 de octubre de 2026
DELEGADO RODOLFO MONCADA PARTICIPA EN COMISIÓN ESPECIAL DE CONECTIVIDAD REGIONAL
Durante la sesión, se revisaron los montos de los subsidios para el próximo año correspondientes a la Provincia Antártica Chilena
CORTE DE PUNTA ARENAS RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA NOTIFICACIÓN DE DESALOJO PARA HABITANTES DE “VILLA LAS ETNIAS”
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.