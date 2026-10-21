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21 de octubre de 2026

SAN GREGORIO VIVIÓ UN ENCUENTRO ARTÍSTICO CULTURAL QUE PUSO EN VALOR LAS TRADICIONES, EL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD LOCAL

La jornada reunió presentaciones musicales y de danza, exposiciones fotográficas e históricas, además de talleres prácticos de artesanía, con la participación de artistas y expositores de distintas localidades de la Región de Magallanes.

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Con una variada programación artística y cultural, el sábado 17 de octubre de 2026 se desarrolló el “Encuentro Artístico Cultural de la comuna de San Gregorio”, en las dependencias del Gimnasio Municipal de Villa Punta Delgada, instancia que convocó a la comunidad en torno a las tradiciones, el patrimonio y las diversas expresiones culturales del territorio.
La actividad tuvo como principal objetivo preservar y promover las costumbres, tradiciones y formas de vida de la comunidad, generando espacios de encuentro, aprendizaje e intercambio de experiencias a través de la música, la danza, las exposiciones y los talleres de técnicas artesanales.

 
Durante la mañana, el programa comenzó con la presentación del cuadro “Danzas de la Zona Central”, a cargo del grupo de danza Flor de Calafate de San Gregorio. Posteriormente, se presentó el conjunto Chalihue, de Punta Arenas, seguido por el Cuarteto de Vientos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes y la agrupación musical 7 de Julio, ambas representaciones provenientes de la capital regional.

 
La jornada continuó durante la tarde con espacios dedicados a la historia, la naturaleza y el patrimonio cultural de San Gregorio. Entre ellos destacó la exposición fotográfica “Flora y Fauna de San Gregorio”, de los autores José Luis Burgos B. y Juan Pablo Rider, quienes compartieron una mirada sobre la riqueza natural de la comuna.

 
Asimismo, se realizó una exposición sobre el patrimonio histórico de San Gregorio y el libro Pali Aike, de Albert Alarcón Godoy, presentada por Winston Alarcón Cárdenas, en representación del historiador local, poniendo en valor la memoria y los antecedentes históricos que forman parte de la identidad del territorio.

 
Otro de los espacios destacados fueron los talleres prácticos de artesanía, que permitieron a las personas asistentes acercarse a distintas técnicas y conocer el trabajo de sus cultores. La artesanía en junquillo estuvo a cargo de Susan Vargas Vargas, proveniente de Puerto Edén, mientras que el taller de cerámica con arcilla fue dirigido por Gabriel Mata Bauzá, de Punta Arenas.

 
Estas experiencias propiciaron el aprendizaje directo, la participación y el intercambio de conocimientos, destacando la importancia de mantener vivas las técnicas artesanales y transmitirlas a las nuevas generaciones.

 
El Encuentro Artístico Cultural se llevó a cabo gracias al financiamiento del convenio con la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el marco del Plan Municipal de Cultura, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de la vida cultural de San Gregorio.

 
De esta manera, la comuna continúa impulsando iniciativas que acercan las artes y la cultura a sus habitantes, promueven el reconocimiento de sus raíces y generan oportunidades para compartir las expresiones artísticas, los saberes y el patrimonio que enriquecen la identidad de San Gregorio.

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