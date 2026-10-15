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15 de octubre de 2026

ESA MAGALLANES 2026 BUSCARÁ IMPULSAR OPORTUNIDADES LABORALES Y DE NEGOCIOS PARA LA INDUSTRIA SALMONICULTORA

Pesca y acuicultura en Magallanes

salmonexpert

El gerente general de Salmonexpert, Gian Paul Ricapito, destacó la importancia de la cuarta edición del Encuentro de Soluciones Acuícolas (ESA Magallanes 2026), que se realizará este martes 20 de octubre en el Hotel Dreams de Punta Arenas. La actividad será gratuita y reunirá a empresas productoras de salmón, proveedores, emprendedores, estudiantes y representantes de distintos sectores vinculados a la industria.

Durante una entrevista esta mañana en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, de Polar Comunicaciones, Ricapito explicó que el encuentro busca acercar la salmonicultura a las comunidades donde desarrolla sus operaciones, promoviendo la generación de empleo local y nuevas oportunidades de capacitación y desarrollo profesional, especialmente para estudiantes de liceos técnico-profesionales.

Otro de los objetivos será fortalecer la participación de proveedores regionales mediante espacios de networking y reuniones con empresas productoras. La instancia permitirá que emprendedores presenten sus servicios, productos e innovaciones, conozcan las necesidades de la industria y establezcan vínculos comerciales con compañías que operan en Magallanes y otras regiones del país.

En relación con el desarrollo de la salmonicultura en el extremo sur, el ejecutivo destacó las condiciones naturales de la región y su potencial productivo, junto con la importancia de continuar impulsando la innovación, la investigación y el cuidado del medioambiente. Asimismo, abordó los desafíos que enfrenta el sector debido a los cambios ambientales, las condiciones económicas internacionales y la necesidad de contar con reglas claras para favorecer el desarrollo sostenible de la actividad.

Ricapito también relevó la contribución que la industria puede generar para la economía regional mediante la creación de empleos, el crecimiento de empresas proveedoras y el fortalecimiento de las cadenas de servicios. En ese contexto, ESA Magallanes busca facilitar la colaboración entre compañías, emprendedores, instituciones educativas y comunidades, favoreciendo que una mayor parte de las oportunidades asociadas a la actividad productiva permanezca en la región.

La organización invitó a la comunidad, especialmente a proveedores, emprendedores y estudiantes interesados en conocer el sector, a participar en la jornada de este martes 20 de octubre en el Hotel Dreams de Punta Arenas. La actividad será gratuita y se puede consultar información sobre la inscripción y el programa en el sitio web de Salmonexpert.




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