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13 de octubre de 2026

NODO ANTÁRTICO PROPONE 22 INICIATIVAS PARA FORTALECER EL VÍNCULO DE MAGALLANES CON EL CONTINENTE BLANCO

Antártica Viva: Ciencia y Futuro

marceloastorga

El sociólogo del Nodo Antártico e investigador del Instituto Antártico Chileno (INACH), Marcelo Astorga, participó esta mañana en el programa Antártica Viva: Ciencia y Futuro de Polar Comunicaciones, donde abordó los desafíos que enfrenta la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena para fortalecer su relación histórica, científica, cultural y económica con el continente blanco. Durante la conversación, destacó el trabajo desarrollado por el Nodo Antártico, iniciativa impulsada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), que busca articular a distintos actores regionales y promover una visión de futuro para el desarrollo antártico. En ese contexto, explicó que, tras dos años de trabajo, se elaboró una hoja de ruta que contempla 22 iniciativas en ámbitos como la gobernanza, la economía, la cultura y el sistema de ciencia y tecnología, con participación de actores de Santiago, Concepción, Valdivia, Punta Arenas y Puerto Williams.

Astorga destacó la relevancia de la instalación del INACH en Punta Arenas en 2003, decisión que ha contribuido a consolidar a la ciudad como un punto estratégico para la investigación científica antártica y la cooperación internacional. Actualmente, el continente blanco reúne más de 100 proyectos científicos y una comunidad de más de 600 investigadores, distribuidos en diversas áreas de estudio, entre ellas biología, astronomía, biotecnología, glaciología y ciencias sociales. El investigador recalcó que la Antártica constituye un laboratorio natural de enorme importancia para comprender los procesos ambientales y la historia del planeta, incluyendo el estudio de organismos extremófilos y fenómenos vinculados al clima. Asimismo, relevó los principios de paz, ciencia y protección del medioambiente asociados al Sistema del Tratado Antártico, suscrito en 1959, como valores que también pueden contribuir a la formación de nuevas generaciones.

Uno de los principales desafíos planteados durante la entrevista fue la necesidad de acercar la identidad antártica a la vida cotidiana de quienes habitan Magallanes. Según explicó Astorga, una encuesta probabilística realizada en 2025 mostró que cerca del 75% de las personas consultadas no participaba en actividades antárticas, como visitas a museos o charlas, pese al interés existente por acceder a estas experiencias. Frente a este escenario, el Nodo Antártico impulsa la instalación de tótems informativos en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de visibilizar los lugares vinculados a expediciones, exploradores y acontecimientos históricos relacionados con el continente blanco. La propuesta busca convertir el espacio público en una herramienta de aprendizaje, identidad territorial y promoción turística, permitiendo que residentes y visitantes reconozcan la profunda relación de Punta Arenas con la historia antártica.

En esa misma línea, el investigador puso en valor el libro Huellas Antárticas, publicación que reúne 47 puntos de Punta Arenas asociados a esta historia, entre ellos lugares relacionados con Ernest Shackleton, el piloto Luis Pardo y el explorador noruego Roald Amundsen. La iniciativa busca actualizar y ampliar el conocimiento sobre estas conexiones, muchas de las cuales permanecen poco visibles para la comunidad. Astorga también recordó que la relación de Magallanes con la Antártica no se limita a la investigación científica, sino que incluye una trayectoria económica y cultural de más de un siglo, vinculada, entre otros antecedentes, a la actividad ballenera y a las expediciones que utilizaron la ciudad como punto de apoyo. A su juicio, reconocer estas huellas permitiría fortalecer el sentido de pertenencia y comprender de mejor manera la identidad regional.

Otro de los temas centrales fue la infraestructura necesaria para consolidar a Magallanes como puerta de entrada al continente blanco. Astorga sostuvo que el desarrollo científico y la realización de encuentros internacionales requieren espacios adecuados para recibir delegaciones, investigadores y visitantes. Como ejemplo, señaló que el último encuentro del Comité Científico de Investigación Antártica (SCAR) realizado en Chile tuvo lugar en Pucón debido, entre otros factores, a las limitaciones de capacidad hotelera y de recintos para conferencias existentes en la región. En contraste, destacó que una encuesta aplicada durante el trabajo del Nodo Antártico registró un 83% de apoyo a la construcción de un Centro Antártico Internacional, tanto en Punta Arenas como en Puerto Williams. Para el investigador, este tipo de infraestructura podría generar oportunidades de empleo, dinamizar la economía regional y fortalecer la proyección internacional de Magallanes.

Respecto del turismo y la experiencia de quienes visitan la ciudad, Astorga planteó que existe una oportunidad para articular mejor la oferta cultural, científica y patrimonial, de modo que la relación con la Antártica pueda expresarse en actividades permanentes y accesibles. En ese sentido, mencionó que la región cuenta con más de 34 espacios culturales, pero solo cerca del 10% programa actividades vinculadas al continente blanco. El desafío, indicó, sería ampliar esa presencia y aprovechar disciplinas como la música, el teatro, la artesanía y la gastronomía para generar nuevas experiencias en torno a la identidad antártica. También destacó el potencial educativo de las plataformas digitales y los materiales disponibles en línea, que permiten acceder a información científica, publicaciones y registros de estaciones meteorológicas antárticas sin necesidad de trasladarse físicamente a esos lugares.

Finalmente, el sociólogo invitó a la comunidad a redescubrir la ciudad y su entorno desde una perspectiva antártica, promoviendo la curiosidad y el conocimiento de una historia que muchas veces pasa inadvertida en la vida cotidiana. Entre los recursos disponibles mencionó el sitio web del proyecto, nodoantartico.cl, donde se puede consultar la hoja de ruta y sus iniciativas, además de los contenidos publicados por el INACH, entre ellos Huellas Antárticas y Ciudades Antárticas. Astorga enfatizó que el posicionamiento de Punta Arenas como una de las principales puertas de entrada a la Antártica debe ir acompañado de mayor infraestructura, programación cultural, educación y coordinación entre los sectores público y privado, con el objetivo de que la identidad antártica se convierta en una dimensión reconocible y activa del desarrollo regional.



Huella de mamífero

ARTÍCULO LIDERADO POR INVESTIGADOR DEL INACH: HISTÓRICO HALLAZGO DE LAS PRIMERAS HUELLAS DE UN MAMÍFERO EN LA ANTÁRTICA

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