ANTARCTICA21 OBTIENE EL SELLO DE CUANTIFICACIÓN HUELLACHILE

Antarctica21 obtuvo el Sello de Cuantificación del programa HuellaChile, reconocimiento del Ministerio del Medio Ambiente que destaca el trabajo de la compañía en la medición de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La cuantificación permite identificar y comprender el impacto ambiental de sus operaciones, además de contar con información verificable para orientar decisiones y definir futuras medidas de reducción.

La CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo, participó en la Ceremonia de Reconocimiento HuellaChile 2026, realizada por el Ministerio del Medio Ambiente en la Universidad Autónoma de Chile, en el marco de la tercera versión del Chile Carbon Forum y la Semana del Clima 2026.

Peragallo señaló que la obtención del sello representa un nuevo hito para la compañía y reafirma su compromiso con una operación más responsable, basada en información concreta y una perspectiva de largo plazo.

Creado en 2013, el programa HuellaChile ha entregado más de 3.500 sellos y continúa desarrollando herramientas para impulsar la descarbonización y una gestión ambiental más integral. Además, avanza en la implementación del Sistema de Certificación Voluntaria de Gases de Efecto Invernadero y Uso del Agua, establecido en la Ley Marco de Cambio Climático.

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