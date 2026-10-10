ORQUESTA SINFÓNICA DEL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO REALIZÓ CONCIERTO EN PUERTO NATALES

La Orquesta Sinfónica del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano (LSMF) realizó un concierto el pasado viernes 2 de octubre para compartir con la comunidad educativa parte del trabajo desarrollado por sus estudiantes durante este año. La presentación estuvo dirigida por el maestro Ignacio Morales Chaval.

La agrupación está integrada por niños, niñas y jóvenes desde segundo básico hasta cuarto medio, quienes desarrollan sus habilidades instrumentales y trabajan aspectos como la disciplina, el compromiso, la perseverancia y el trabajo en equipo a través de la música.

Durante el concierto, los estudiantes interpretaron “Cuentos Australes”, una obra compuesta por el instructor Jaime Zelaya y creada para orquesta infantil, considerando los instrumentos disponibles en el establecimiento. También se presentaron por primera vez las filas de clarinetes y saxofones, bajo la instrucción de los monitores Carlos Merino e Isac Cartes.

La jornada finalizó con “La Tempestad”, pieza del repertorio para orquesta infantil y juvenil que permitió a los músicos mostrar las habilidades adquiridas durante el período de preparación.

La presentación marcó una etapa de avance para la agrupación, que continúa desarrollando su trabajo musical con el acompañamiento de instructores y monitores del establecimiento.

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