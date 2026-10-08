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8 de octubre de 2026

TERCERA EDICIÓN DE DEL ESTRECHO TRAIL POTENCIA EL DEPORTE Y TURISMO EN PUNTA ARENAS

Patagonia on Tour

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La tercera versión de la carrera Del Estrecho Trail congregará a más de 400 corredores este 14 de noviembre en el histórico Parque del Estrecho de Punta Arenas. Esta competencia no solo fomenta la actividad física en la región de Magallanes, sino que además impulsa el desarrollo turístico al recibir a visitantes de diversas ciudades de Chile y Argentina.

Durante su participación en el programa Patagonia On Tour, los organizadores Carlos Valdebenito y Fernanda Llanes explicaron que el circuito contará con distancias de 2, 8 y 21 kilómetros. Llanes detalló que la nueva categoría mayor bordeará el Monumento Nacional Fuerte Bulnes, brindando a los deportistas una experiencia que mezcla el patrimonio histórico y la naturaleza patagónica.

Debido al gran interés de las familias locales, los invitados confirmaron en Patagonia On Tour la apertura de los últimos cupos para la categoría infantil de dos kilómetros. A través de la cobertura de Polar Comunicaciones, los líderes del evento celebraron el crecimiento del trail running y su impacto positivo directo en los servicios de alojamiento y gastronomía regional.



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