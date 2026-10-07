PRESUPUESTO 2027: DELEGADA FARÍAS EXPLICA DISMINUCIÓN DE RECURSOS PARA MAGALLANES Y DESTACA MECANISMO DE INCENTIVO A LA EJECUCIÓN

La delegada presidencial regional de Magallanes, Ericka Farías Guerra, realizó un balance de la emergencia registrada durante el pasado fin de semana producto de las intensas precipitaciones y abordó las medidas de prevención que se están evaluando para enfrentar futuros eventos climáticos, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

La autoridad explicó que, ante el comportamiento irregular de las precipitaciones y las diferencias registradas en los niveles de acumulación de agua en distintos puntos de Punta Arenas, se activó un monitoreo permanente y posteriormente el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), con el objetivo de anticiparse a un eventual desborde de los principales cauces.

“Nosotros acá en la comuna de Punta Arenas tenemos cuatro monitoreos diferentes”, explicó Farías, detallando que las mediciones permitieron advertir diferencias importantes entre distintos sectores. “Ahí notamos que el comportamiento estaba siendo de forma extraña, la condición atmosférica, el viento, etcétera. Así que nos reunimos en una primera mesa que fue una mesa técnica acotada y después de esa mesa técnica decidimos que tendríamos que llamar al primer Cogrid”, señaló.

Entre los puntos que concentraron especial preocupación estuvo el río de Las Minas, debido a su caudal y a la evolución observada durante el evento. La delegada destacó además la intervención realizada en el puente Ohiggins, identificado previamente como un punto de riesgo debido a las características de su estructura.

“Creo que todas esas prevenciones fueron claves para que no tuviéramos alguna desgracia hacia los bienes o personas que lamentar”, afirmó, valorando el trabajo coordinado entre organismos públicos, Fuerzas Armadas, policías y municipio.

Farías sostuvo que la experiencia del último evento volvió a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en obras de infraestructura para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad. En ese sentido, indicó que existe consenso entre los organismos que integran la mesa de emergencia respecto de la urgencia de intervenir el puente Gil y revisar otros sectores de riesgo.

“Vemos que es algo urgente que realizar. Hacer un puente donde exista más espacio entre el cauce y la estructura”, planteó, agregando que también se está trabajando con el Gobierno Regional para analizar obras que permitan responder ante futuras emergencias.

La autoridad también hizo énfasis en la importancia de mantener una limpieza permanente de los cauces y llamó a la comunidad a evitar la disposición de basura y residuos en las riberas. Según explicó, durante la emergencia fueron arrastrados diversos elementos que no provenían directamente de fenómenos naturales.

“El río no solamente arrojó troncos, palos, piedras, carbón, sino que también arrojó elementos, hasta refrigeradores”, relató. A ello sumó la presencia de chatarra y otros elementos ubicados cerca de los cauces, incluyendo un contenedor que estuvo en riesgo de caer al río y que contenía baterías.

En esa línea, Farías llamó a denunciar los microbasurales y recordó que existen organismos facultados para fiscalizar y sancionar la disposición ilegal de residuos. También manifestó preocupación por construcciones y rellenos efectuados en sectores cercanos a los cauces, advirtiendo que estas situaciones pueden incrementar los riesgos ante nuevos episodios de precipitaciones.



Plan Chile Sale Adelante y generación de empleo



Durante la entrevista, la delegada también se refirió al Plan Chile Sale Adelante y a las perspectivas económicas para Magallanes, señalando que la iniciativa busca contribuir a la generación de nuevos puestos de trabajo mediante la coordinación entre organismos públicos, privados y el Gobierno Regional.

“Nosotros como Gobierno en la región estimamos aproximadamente tener creados más de 1.000 empleos”, afirmó Farías, quien reconoció que la recuperación económica constituye uno de los principales desafíos de la actual administración.

La autoridad vinculó estas expectativas con la inversión pública, especialmente en infraestructura y vivienda. En ese contexto, indicó que existen proyecciones para avanzar en la construcción de más de 7.000 viviendas en la región, aunque recalcó que, debido al alto costo de construcción en Magallanes, será necesario mantener la colaboración entre el Gobierno central y el Gobierno Regional.

“Nosotros sabemos en Magallanes, y como bien lo dijo el gobernador en una reunión con el ministro Montes, nosotros en Magallanes lamentablemente por el precio de la construcción no podemos construir viviendas sin la ayuda del Gobierno Regional”, sostuvo.



Presupuesto 2027 y recursos para los gobiernos regionales



Otro de los temas abordados fue el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y la discusión en torno a los recursos destinados a los gobiernos regionales. Farías reconoció que la partida correspondiente a los gobiernos regionales contempla una disminución, aunque aclaró que esto no implica necesariamente una reducción equivalente en la inversión sectorial que ejecutan los ministerios.

Según explicó, la partida destinada a los gobiernos regionales disminuiría aproximadamente en un 7,4%, pasando de cerca de $90 mil millones a poco más de $84 mil millones para la región.

No obstante, enfatizó que el proyecto todavía se encuentra en discusión y que existen conversaciones entre el Gobierno central, el Ministerio de Hacienda y los gobernadores regionales. Además, explicó que se analiza un mecanismo que permitiría aumentar los recursos de aquellos gobiernos regionales que demuestren una adecuada ejecución presupuestaria.

“La idea del Gobierno es la eficacia en el gasto de los recursos. Un poco no se trata de restar ni de quitar y por supuesto que para las obras importantes”, sostuvo.

Farías detalló que, al 31 de agosto, la ejecución presupuestaria promedio de los gobiernos regionales a nivel nacional alcanzaba aproximadamente un 45%, mientras que Magallanes registraba cerca de un 47%. En ese contexto, explicó que el Ejecutivo ha planteado un mecanismo de incentivo asociado al nivel de ejecución.

“Si ellos gastan de forma adecuada, también pueden solicitar al Gobierno central y existirá un aumento del 7% según compromiso”, explicó, aclarando que se trata de una propuesta que todavía forma parte de las conversaciones vinculadas a la tramitación presupuestaria.

La delegada también destacó como ejemplo la obtención de recursos extraordinarios para la reparación del aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales, señalando que se consiguieron cerca de $7.400 millones para abordar las obras.



Subsidio al gas y balance de los primeros meses



Consultada por la preocupación expresada a nivel regional respecto del subsidio al gas, Farías indicó que el tema forma parte de las materias que están siendo analizadas durante la discusión presupuestaria y que se espera contar con mayores antecedentes técnicos en los próximos días.

En ese contexto, adelantó que la visita de autoridades nacionales permitirá profundizar en distintas materias presupuestarias que resultan relevantes para la región.

Finalmente, la delegada realizó un balance de sus primeros meses al frente de la Delegación Presidencial Regional, destacando la coordinación con municipios, Gobierno Regional, parlamentarios y distintos organismos públicos.

“Acá en la región trabajamos perfectamente con todos los alcaldes, con el gobernador, independiente de las posturas del pensamiento político”, afirmó.

Respecto de las críticas a la gestión gubernamental, Farías señaló que forman parte del ejercicio democrático, aunque manifestó su preferencia por un debate centrado en las ideas y propuestas.

“Las críticas siempre van a estar y de eso se trata, así es la democracia. La democracia se trata del debate, del debate en lo posible de ideas y no personales, porque esos son los debates que enriquecen”, sostuvo.

La autoridad aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando en materias de seguridad, crecimiento económico, infraestructura y desarrollo regional, destacando el compromiso de los funcionarios públicos y de las distintas instituciones que participan en la gestión regional.





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