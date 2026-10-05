5 de octubre de 2026
BENDICIÓN DE MASCOTAS CONGREGÓ A LA COMUNIDAD EN EL TEMPLO SAN FRANCISCO DE SALES DE PORVENIR
La ceremonia reunió a vecinos de la capital fueguina en un encuentro que destacó por el respeto, el orden y el llamado a la tenencia responsable.
Este domingo 4 de octubre, a las 12:00 horas, se llevó a cabo la tradicional bendición de mascotas en el Templo Parroquial San Francisco de Sales de Porvenir. La actividad contó con una importante concurrencia de personas, quienes asistieron acompañadas de sus animales de compañía o portando fotografías para recibir la bendición.
La ceremonia se desarrolló en un ambiente de recogimiento y respeto al interior del templo religioso. Pese a la cantidad de animales congregados, la jornada transcurrió con total tranquilidad y orden, reflejando el espíritu de la conmemoración.
El encuentro centró su mensaje en la importancia de mantener la tenencia responsable de las mascotas y el compromiso con el resguardo de la creación. La actividad culminó con un momento de alegría y un aplauso espontáneo por parte de todos los asistentes.
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