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3 de octubre de 2026

PDI DETIENE A DOS HOMBRES TRAS ROBO Y HURTO DE BICICLETAS EN PUNTA ARENAS

​Detectives de la BIRO Punta Arenas recuperaron tres bicicletas avaluadas en un millón de pesos y detuvieron a dos jóvenes de 18 y 20 años.

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A raíz de dos denuncias recibidas durante septiembre por la sustracción de tres bicicletas pertenecientes a distintos propietarios, detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas realizaron diversas diligencias que permitieron recuperar las especies y detener a dos imputados.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la BIRO Punta Arenas, subprefecto Gerardo Álvarez, se estableció que los hechos fueron cometidos por dos hombres de 18 y 20 años. La identificación se logró mediante el trabajo reconstructivo del sitio del suceso, el análisis de cámaras de vigilancia y el empadronamiento de testigos.

Los detenidos fueron puestos este viernes a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde fueron formalizados por los delitos de robo en lugar habitado y hurto.

En el marco de la investigación, los detectives recuperaron las tres bicicletas sustraídas, cuyo avalúo alcanza el millón de pesos. Posteriormente, las especies fueron devueltas a sus respectivos propietarios.


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