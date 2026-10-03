3 de octubre de 2026
SEREMI DEL TRABAJO DE MAGALLANES VISITÓ PUERTO NATALES Y TORRES DEL PAINE PARA CONOCER REALIDAD DE TRABAJADORES
José Miguel Salas recorrió instalaciones de AquaChile y Hotel Río Serrano, además de las obras de un nuevo policlínico del IST en el Parque Nacional Torres del Paine.
El seremi del Trabajo de Magallanes, José Miguel Salas, realizó un despliegue territorial por Puerto Natales y Torres del Paine para conocer en terreno las condiciones y particularidades laborales de trabajadores de la provincia de Última Esperanza.
La agenda contempló visitas a instalaciones de AquaChile, donde cerca de 20 trabajadores desarrollan labores técnicas, y al Hotel Río Serrano, donde sostuvo un encuentro con más de 50 trabajadores y representantes de la empresa. En ambas instancias se abordaron materias laborales y previsionales, además de los desafíos asociados a actividades desarrolladas en zonas apartadas.
En Puerto Natales, la autoridad también visitó el sitio “Casa Abierta” de AquaChile, donde conversó con trabajadores, representantes de la compañía y sindicatos. Entre los temas tratados estuvieron la Reforma de Pensiones y los desafíos vinculados a la adaptabilidad laboral.
En Torres del Paine, el seremi recorrió las distintas áreas del Hotel Río Serrano ante el inicio de una nueva temporada turística y posteriormente visitó las obras del policlínico del IST, ubicado en el sector del refugio central del Parque Nacional Torres del Paine. La instalación busca acercar la atención de salud ocupacional y la prevención de riesgos a quienes trabajan en este territorio.
Durante el recorrido, Salas señaló que el objetivo es conocer directamente las realidades laborales de la región y acercar información sobre derechos laborales, protección previsional y herramientas para apoyar el empleo formal, considerando las condiciones de distancia y aislamiento que enfrentan algunos trabajadores de la provincia de Última Esperanza.
SEREMI DEL TRABAJO DE MAGALLANES VISITÓ PUERTO NATALES Y TORRES DEL PAINE PARA CONOCER REALIDAD DE TRABAJADORES
José Miguel Salas recorrió instalaciones de AquaChile y Hotel Río Serrano, además de las obras de un nuevo policlínico del IST en el Parque Nacional Torres del Paine.
José Miguel Salas recorrió instalaciones de AquaChile y Hotel Río Serrano, además de las obras de un nuevo policlínico del IST en el Parque Nacional Torres del Paine.