SEREMI DEL TRABAJO DE MAGALLANES VISITÓ PUERTO NATALES Y TORRES DEL PAINE PARA CONOCER REALIDAD DE TRABAJADORES

El seremi del Trabajo de Magallanes, José Miguel Salas, realizó un despliegue territorial por Puerto Natales y Torres del Paine para conocer en terreno las condiciones y particularidades laborales de trabajadores de la provincia de Última Esperanza.

La agenda contempló visitas a instalaciones de AquaChile, donde cerca de 20 trabajadores desarrollan labores técnicas, y al Hotel Río Serrano, donde sostuvo un encuentro con más de 50 trabajadores y representantes de la empresa. En ambas instancias se abordaron materias laborales y previsionales, además de los desafíos asociados a actividades desarrolladas en zonas apartadas.

En Puerto Natales, la autoridad también visitó el sitio “Casa Abierta” de AquaChile, donde conversó con trabajadores, representantes de la compañía y sindicatos. Entre los temas tratados estuvieron la Reforma de Pensiones y los desafíos vinculados a la adaptabilidad laboral.

En Torres del Paine, el seremi recorrió las distintas áreas del Hotel Río Serrano ante el inicio de una nueva temporada turística y posteriormente visitó las obras del policlínico del IST, ubicado en el sector del refugio central del Parque Nacional Torres del Paine. La instalación busca acercar la atención de salud ocupacional y la prevención de riesgos a quienes trabajan en este territorio.

Durante el recorrido, Salas señaló que el objetivo es conocer directamente las realidades laborales de la región y acercar información sobre derechos laborales, protección previsional y herramientas para apoyar el empleo formal, considerando las condiciones de distancia y aislamiento que enfrentan algunos trabajadores de la provincia de Última Esperanza.