FUNCIÓN Y CINEFORO: “VUELVO DONDE NUNCA ESTUVE” LLEGA A PUNTA ARENAS ESTE 9 DE OCTUBRE

​El viernes 9 de octubre, a las 19:00 horas, Vuelvo donde nunca estuve llegará a la Universidad de Magallanes, en Punta Arenas, con una función especial que dará inicio a su recorrido por la Región. Tras la exhibición se realizará un cineforo junto a Fernanda Olivares, protagonista del documental, descendiente Selk’nam y directora ejecutiva de la Fundación Hach Saye, junto a los directores Constanza Vásquez Palau y Andrés Morales Zambra. La película es financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y contó con el apoyo de la empresa y Distribuidora Oviedo con quien se realizará una función especial para escolares en el Museo de Historia Natural Río Seco.



La función adquiere especial relevancia por el territorio que atraviesa la película. Vuelvo donde nunca estuve acompaña a Fernanda en su primer viaje a la Isla Grande de Tierra del Fuego, territorio ancestral del pueblo Selk’nam, en un proceso de acercamiento a la historia de su familia y a las huellas que dejó la colonización. Su abuelo fue uno de los 165 Selk’nam capturados en Tierra del Fuego en 1895 y trasladados a Punta Arenas, episodio que se convierte en uno de los puntos de partida del documental.



A través de registros históricos, testimonios y escenas cotidianas, la película sigue este viaje de retorno y las preguntas que surgen en torno a la memoria, la identidad y la pertenencia. Al mismo tiempo, pone en cuestión el relato de una supuesta extinción del pueblo Selk’nam y aborda su presencia en el presente. En octubre de 2023, el Estado de Chile reconoció oficialmente a este pueblo, mientras que el Censo 2024 registró 1.392 personas pertenecientes al pueblo Selk’nam.



Estreno en Punta Arenas



Viernes 9 de octubre | 19:00 horas



Universidad de Magallanes



Punta Arenas



Función + cineforo junto a Fernanda Olivares, Constanza Vásquez Palau y Andrés Morales Zambra.



Recorrido regional



Tras su paso por Magallanes, Vuelvo donde nunca estuve continuará su circulación por distintas regiones del país, con funciones programadas en Antofagasta, Puerto Montt, Valdivia, Coyhaique, La Serena, Puerto Varas, Los Andes, San Antonio, Curicó y Padre Las Casas, entre otras ciudades.



El recorrido contempla además nuevas instancias de conversación con el público, con cineforos junto a integrantes del equipo de la película en algunas de las funciones. Para conocer las fechas, horarios, salas y novedades de su circulación, sigue sus redes sociales @vuelvodondenuncaestuve y mantente al tanto de las próximas funciones.



La película es una producción de Quetro Producciones y Tonina Sur Films y recibió financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual para postproducción, convocatoria 2024, y del Fondo de Distribución, convocatoria 2026. Fue seleccionada por el jurado de Estrenos en Red para ser distribuida durante 2026 por la Red de Salas.

