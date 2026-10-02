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2 de octubre de 2026

CARLOS LEVICOY CASTRO, VIOLONCHELISTA PUNTARENENSE, SE INTEGRA A LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE CHILE

​El músico magallánico, formado en el Conservatorio de la Universidad de Magallanes, fue seleccionado para incorporarse a una de las principales agrupaciones musicales del país, marcando un importante hito en su trayectoria artística.

carloslevicoy

El talento musical de Magallanes vuelve a destacar a nivel nacional. El violonchelista puntarenense Carlos Levicoy Castro se incorporó oficialmente a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, luego de ser seleccionado para formar parte de la prestigiosa agrupación, consolidando así una trayectoria que comenzó en el extremo sur del país.

El músico inició su formación en el Conservatorio de la Universidad de Magallanes (UMAG), en Punta Arenas, donde tuvo como maestra a Polonia Sienkiewicz. Sus primeros pasos en la música en la región marcaron el comienzo de un recorrido profesional que hoy lo lleva a integrar una de las orquestas más importantes de Chile.

Levicoy Castro es violonchelista titulado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y cuenta con experiencia en distintas agrupaciones orquestales regionales y nacionales. Dentro de su trayectoria destaca su desempeño como violonchelo principal de la Orquesta Profesional Marga Marga, además de su participación como solista junto a la Orquesta de Cámara PUCV durante la temporada 2025.

Su incorporación a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile representa un importante reconocimiento a su desarrollo artístico y profesional, así como un motivo de orgullo para la comunidad magallánica, considerando que sus inicios musicales estuvieron ligados a la formación académica y artística de Punta Arenas.

El propio músico manifestó su satisfacción por este nuevo desafío y destacó el significado que tiene representar a Magallanes en una institución musical de alcance nacional. Asimismo, expresó su interés en compartir este logro con la comunidad regional, poniendo en valor sus raíces puntarenenses y el camino recorrido desde sus primeros estudios musicales.

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