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2 de octubre de 2026

PRÉSTAMO FONASA PERMITE FINANCIAR HASTA EL 85% DE CIRUGÍAS BARIÁTRICAS EN REDSALUD MAGALLANES

Buenos días región

redsaludmagallanes

El acceso a las cirugías bariátricas y las alternativas de financiamiento disponibles para pacientes que buscan tratar la obesidad fueron abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde participaron Pamela Salazar, enfermera del Programa de Obesidad de RedSalud Magallanes, y Génesis Cárdenas, ejecutiva senior de presupuestos de la institución.

Durante la conversación, las profesionales destacaron el trabajo del programa de obesidad, que contempla un abordaje multidisciplinario de los pacientes, considerando la participación de cirujanos bariátricos, nutriólogos, nutricionistas, kinesiólogos y psicólogos. El proceso contempla distintas etapas, desde la evaluación inicial y la identificación de enfermedades asociadas hasta la definición del tratamiento más adecuado, que no necesariamente implica una cirugía.

En este contexto, se explicó que la obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial que puede estar relacionada con patologías como hígado graso, colesterol elevado, hipertensión, diabetes y resistencia a la insulina. Por ello, el programa busca evaluar integralmente a cada paciente y determinar si corresponde un tratamiento mediante cambios de hábitos, medicamentos o una intervención quirúrgica.

Uno de los principales puntos abordados fue el acceso al Bono PAD de Fonasa para cirugías bariátricas, beneficio que permite acceder a valores previamente establecidos para este tipo de procedimientos. Actualmente, el monto informado para una manga gástrica es de $2.333.000, mientras que para un bypass gástrico alcanza los $2.496.000.

Además, los pacientes que cumplen los requisitos pueden solicitar un préstamo médico de Fonasa, mediante el cual deben realizar inicialmente un pago correspondiente al 15% del valor de la prestación, mientras que el 85% restante puede ser financiado a través del préstamo y descontado posteriormente de la remuneración del beneficiario.

Para acceder a este financiamiento se requiere contar con seis meses de cotizaciones previsionales dentro de los últimos 12 meses, además de presentar dos codeudores o avales que cumplan con los requisitos de renta establecidos. Los codeudores pueden pertenecer a distintas previsiones, incluyendo Fonasa, Isapre, Dipreca o Capredena, además de pensionados. Tanto el titular como los codeudores no deben mantener deudas con Fonasa. La primera cuota del préstamo se cancela a los 30 días de su solicitud.

Junto con el financiamiento de Fonasa, RedSalud Magallanes dispone de otras alternativas de pago, entre ellas convenios con Isapres, tarjetas de crédito, pago en cuotas y el préstamo interno de RedSalud denominado Salvum. También se informó sobre la reanudación del convenio con Nueva Masvida, por lo que se invitó a sus afiliados a consultar las condiciones actualmente disponibles.

El equipo de RedSalud también hizo énfasis en la importancia de que los pacientes reciban información directamente de profesionales de la salud, especialmente frente a los distintos mitos y experiencias personales que circulan en redes sociales sobre las cirugías bariátricas. En este sentido, el programa ofrece una atención inicial gratuita de 30 minutos, destinada a conocer los antecedentes de cada paciente y orientarlo hacia el tratamiento y profesional correspondiente.

Las consultas pueden realizarse a través del WhatsApp del Programa de Obesidad de RedSalud Magallanes, +56 9 4404 0478, donde los interesados pueden solicitar orientación y coordinar una atención.

Asimismo, quienes requieran conocer valores, presupuestos y modalidades de financiamiento pueden acercarse a los módulos de presupuestos 5, 6 y 7 de RedSalud Magallanes, ubicados frente a la cafetería, junto a Cumalife. En estos puntos se pueden revisar las distintas alternativas disponibles y obtener valores referenciales.

El Programa de Obesidad de RedSalud Magallanes continuará desarrollando actividades de difusión y orientación durante 2026, incluyendo nuevas charlas y acciones destinadas a acercar información a empresas y a la comunidad regional sobre la prevención y tratamiento de la obesidad.



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