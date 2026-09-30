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30 de septiembre de 2026

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE EPA SE REÚNE CON GOBERNADOR REGIONAL PARA ABORDAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO DE MAGALLANES

El presidente del Directorio de EPA destacó la importancia de mantener una relación de colaboración permanente con el Gobierno Regional y con los distintos actores que participan en el desarrollo del territorio.

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El presidente del Directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPA), José Miguel Cruz Fleischmann, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, instancia en la que abordaron distintas materias vinculadas al desarrollo de la región y al fortalecimiento de su infraestructura portuaria.


Durante el encuentro se analizaron diversos proyectos e iniciativas de interés regional, incluyendo materias relacionadas con la infraestructura portuaria en los muelles Mardones y Prat, además de iniciativas vinculadas a Puerto Williams, entre otros temas relevantes para el desarrollo de Magallanes.


El presidente del Directorio de EPA destacó la importancia de mantener una relación de colaboración permanente con el Gobierno Regional y con los distintos actores que participan en el desarrollo del territorio.

“Tuvimos una muy buena reunión con el gobernador Jorge Flies, donde pudimos abordar distintos temas relacionados con el desarrollo de la región, infraestructura y proyectos en Mardones, Prat y Puerto Williams. Siempre es muy importante mantener buenas relaciones y una coordinación permanente con el gobernador y con los distintos actores regionales”, señaló José Miguel Cruz Fleischmann.»

En esta línea, agregó que EPA es una empresa regional al servicio del desarrollo de Magallanes, por lo que la articulación con las autoridades y organizaciones del territorio resulta fundamental para avanzar en nuevas iniciativas.


“La EPA es una empresa regional que está para el desarrollo y también prestar servicios a la región. En ese sentido, la buena colaboración entre los distintos actores siempre es muy beneficiosa y nos permite seguir creciendo y desarrollando nueva infraestructura para Magallanes”, afirmó.

La reunión refuerza el compromiso de EPA y del Gobierno Regional de Magallanes con la coordinación y el trabajo conjunto, especialmente en materias de infraestructura y proyectos que contribuyan a fortalecer la conectividad, la actividad portuaria y las capacidades de la región.

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