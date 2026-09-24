24 de septiembre de 2026
PRESIDENTE DE LA CORTE DE PUNTA ARENAS PARTICIPA EN INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE DE LA NOTARÍA Y CONSERVADOR DE TIERRA DEL FUEGO
La autoridad judicial encabezó la ceremonia de inauguración en la que también participaron autoridades comunales y provinciales.
Con la presencia del presidente de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Juan Villa Martínez, el notario, conservador de bienes raíces, archivero de Tierra del Fuego y secretario del Juzgado de Competencia Común de Porvenir, Ricardo Herrera Castillo, dio por inaugurada la nueva oficina de la entidad en la capital fueguina, ubicada en calle John Williams 0240.
La nueva sede cuenta con espacio acorde para la atención de público, oficina para estudio de títulos, repositorios de notaria y conservador donde se digitalizan los documentos. Además, con la inauguración de las nuevas dependencias se creó la página web www.notaria-conservador-porvenir.com/ en la que usuarios podrán realizar una serie de trámites en línea y comunicarse virtualmente con la notaría.
BARROS ENVÍA MENSAJE POR SOBERANÍA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES: VISITA UNIDADES DE LAS FFAA DE LA REGIÓN
El objetivo de esta visita, de acuerdo a lo que indican desde el Ministerio de Defensa, es conocer las capacidades estratégicas del país en la zona austral.
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