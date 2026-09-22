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22 de septiembre de 2026

ARTURO STORAKER ADVIERTE QUE PROYECTOS PETROLEROS EN LAS FALKLANDS/MALVINAS PODRÍAN MODIFICAR EL ESCENARIO COMERCIAL AUSTRAL

Buenos días región

arturostoraker

El presidente regional de la UDI, Arturo Storaker Molina, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones la contingencia generada en torno al Estrecho de Magallanes, la relación con Argentina y las oportunidades de desarrollo que se abren para la Región de Magallanes. Sus declaraciones se producen luego de que el Gobierno anunciara que el 21 de septiembre será feriado regional permanente en conmemoración de la Toma de Posesión del Estrecho.

Storaker valoró que la coyuntura reciente haya permitido aumentar la atención sobre Magallanes y sostuvo que este escenario debería traducirse en medidas concretas de conectividad, infraestructura y presencia territorial. En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en proyectos vinculados al Estrecho, Puerto Williams y la zona austral, además de establecer un marco especial de desarrollo para las localidades extremas. “No basta decir hoy vamos a dar una fecha, sino cuáles van a ser las acciones concretas para poder consolidar nuestra presencia en todo lo que nos corresponde de acuerdo a los tratados”, señaló. También destacó la relevancia de contar con un feriado regional permanente, aunque advirtió que debe estar acompañado de acciones que permitan fortalecer la presencia y el desarrollo regional.

Uno de los principales focos de su análisis estuvo en la eventual reactivación de una ruta comercial con las Islas Malvinas/Falkland Islands. Storaker, quien recordó haber participado en operaciones comerciales con las islas durante la década de 1990, llamó a observar el fenómeno con cautela y analizar sus implicancias económicas, políticas y logísticas. A su juicio, el eventual desarrollo de proyectos petroleros en las islas podría modificar sus necesidades de abastecimiento y generar oportunidades para Magallanes, pero también nuevos desafíos. “Cuando tú quieres ver un solo lado del problema, la forma siempre tienes que preguntarte: ¿por qué ahora? ¿Por qué recuperamos esto, qué tiene que hacer y hay tanto interés?”, planteó.

El dirigente también cuestionó la falta de una planificación de largo plazo para las zonas australes y sostuvo que Magallanes requiere herramientas diferenciadas para enfrentar sus características territoriales y demográficas. En particular, propuso analizar un estatuto especial de desarrollo para Puerto Williams, además de revisar los instrumentos existentes, como la Ley Navarino. “Creo que ahí ha faltado un plan, un plan nuevo pensando en el siglo que vivimos y lo que necesita cada comunidad”, afirmó.

Respecto de la Zona Franca, Storaker señaló que el debate debe considerar tanto el funcionamiento del contrato vigente como las perspectivas de futuro, incluyendo la posibilidad de avanzar hacia una Zona Franca de servicios y un centro logístico. Asimismo, llamó a analizar con mayor profundidad los efectos que podrían tener eventuales nuevos flujos económicos asociados a la actividad petrolera y comercial en el extremo austral.

Finalmente, el presidente regional de la UDI sostuvo que la región debe evitar reaccionar únicamente frente a las crisis y avanzar hacia una estrategia permanente de desarrollo. En ese sentido, apuntó a la necesidad de fortalecer la inversión estatal, mejorar la conectividad y abordar desafíos como el envejecimiento de la población, el despoblamiento de algunas localidades y las necesidades específicas de las distintas comunas de Magallanes.



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